Почему нам нужен рейв: ночная жизнь Москвы

Рейв-культура вбирает в себя много вещей. Это про танцы, электронную музыку, самовыражение, развитие и людей. Феномен далеко не новый, но живущий до сих пор. Рейвы призваны менять окружающую действительность, создавать культуру там, где ее порой не ждут, связывать людей вокруг определенного места или стиля музыки. Мы спросили у московских экспертов по рейву, что кроется за этим явлением сейчас и с чем его надо есть, чтобы было вкусно и полезно как участникам, так и городу.

Павел Алексеев — совладелец клуба "Рабица", организатор вечеринок JOY

Фото: Андрей Ноговицын

Находясь постоянно в этой среде, что, по твоему мнению, не хватает сейчас ночной Москве?

Я наблюдаю спад в этой сфере. Раньше был период подъема и пика, например, когда открывалась "Рабица" (клуб был открыт 15 июля 2016 года). Мы попали в тот период, когда это стало интересно и актуально. Расцвет происходит в какой-то тяжелый момент, например, в кризис, тогда люди начинают тусоваться. Люди хотят найти отдушину. Тогда это стало модно, востребовано и популярно. Сейчас в Москве нет "места силы".

А что такое рейв сейчас и чем он отличается от того, что было пять лет назад?

Под определение рейва сейчас записывают абсолютно все, но это далеко не так. Рейв — это протест против системы в первую очередь. Это возможность выплеснуть свою энергию порой в суровых реалиях нашей жизни.

Публика стала более требовательной и избирательной, люди начали разбираться в музыке, в стилях и уже выбирать конкретных артистов. Сформировались клубы по интересам. Раньше не было никакого фильтра, и все ходили за именем, за брендом и за возможностью приобщиться к определенному сообществу и комьюнити людей. Грубо говоря, все ходили туда, куда скажут. Сейчас все стали разделять свои интересы.

Каким ты видишь будущее индустрии ночной жизни?

Все должно пойти по пути большей открытости, потому что рано или поздно это должно произойти. Мы живем в век, когда люди едут куда-нибудь не только смотреть достопримечательности, а еще и тусоваться в любую страну, в любой город. Это очень классная история как для города, так и для экономики. Это все должно выйти из подполья рано или поздно. Просто должен найтись человек или сообщество людей, которые возьмут на себя это нелегкое бремя. Россия после развала Советского Союза обрела свой уникальный путь. Мы впитали в себя очень много западной культуры и энергетики. У нас не происходило постепенного становления сцены и музыкантов, у нас все происходило урывками и всплесками, поэтому предсказать и уследить за этим невозможно.

Популярность стилей и жанров у нас меняется со скоростью света. Актуальность электронной музыки, и техно в том числе, никуда не уходит, просто становится более осознанным. Публика взрослеет и отсеиваются те люди, которые пришли только за веянием моды. Те люди, которым интересно — они остаются.

Как ты считаешь, что необходимо сообществу?

Не хватает диалога и понимания происходящего со стороны разного уровня государственных структур. А в остальном всего как будто бы хватает, есть люди, которые живут еще не угасшим энтузиазмом и которые готовы тратить силы, чтобы здесь что-то изменить. Москва мой родной город и мне хочется сделать его по-честному лучше.

Дмитрий Гаспаров — организатор вечеринок Quintessence

Фото: Дмитрий Большаков

Сможешь объяснить, что такое рейв в 2018 году?

Это локация плюс продолжительный таймлайн с большим количеством выступающих артистов. Все в нашем мире меняется, законы, нравы, потребности и желания. Мир не стоит на месте, все идет естественным путем. Поэтому мы имеем то, что имеем, и видимо это и нужно сейчас людям, иначе все было бы по-другому.

Какое главное отличие рейва в настоящее время от рейва 10 лет назад?

Масштаб. Рейвы никуда не исчезали, просто они стали более окультуренными в рамках законов страны и города их проведения. Как мне видится, сегодня многотысячные рейвы в Москве не востребованы, иначе они бы непроизвольно случались время от времени.

Изначально рейвы были громадными ночными дискотеками, проводившимися в складских помещениях или на полях под открытым небом. Эти неконтролируемые никем массовые собрания вызывали в обществе негативную реакцию. Затем многие клубы стали проводить рейвы в своих стенах, используя большое количество танцполов и так далее. И Москва здесь не исключение. Рейвы погружены в городские окультуренные пространства и клубы.

Каким ты видишь будущее ночных тусовок в Москве?

Будут выжимать последние соки из имеющихся известных площадок, изощряясь, как только можно, работая с декорациями, звуком, светом и другими вещами, пытаясь преобразить то, что все сто раз уже видели и преподать как нечто новое. Я думаю, что будет продолжаться развитие оф-локейшн ивентов. Погоня и попытки промоутеров за масштабными мероприятиями и фестивалями в целях переплюнуть друг друга, которые будут собирать разноформатную и разношерстную аудиторию в целях коммерческой выгоды. Также останется камерный формат для тусовки. Уверен, что каждый тусовщик найдет то, что ему по вкусу.

От чего зависит развитие ночной культуры Москвы?

От фанатичных людей этой самой культуры. Причем у них должен быть не только фанатизм, но и деньги. И без амбиций и понимания предмета также далеко не уедешь.

Что, по твоему мнению, не хватает сейчас рейв-сообществу и рейв-культуре?

Грамотных специалистов с опытом организации и продвижения успешных мероприятий, а также здоровой конкуренции. Хорошо видно, когда мероприятие организовывается людьми с хорошим бэкграундом в области ивент-маркетинга и всех остальных направлениях, связанных с организацией и проведением мероприятий. На сегодняшний день для меня таковым является Roots United (питерская промогруппа, организующая вечеринки). Как по мне, это эталон в организации на сегодняшний день в России.

Александр Хмелевский — основатель"НИИ" (Наука и Искусство), музыкант Burago

Фото: Миша Киселев

Чего не хватает сейчас Москве в рамках ночной жизни?

Мне кажется, всего хватает. Кризис у нас в головах. Я вижу одни и те же лайнапы и отсутствие изменений. Фестивали, вечеринки и промо-группы фактически делают одно и тоже. Музыкальное наполнение в некотором застое. Почти ни у кого нет своего стиля и характера, люди немного застряли в том, что есть. Мне кажется, что столько всего вокруг, но исследуется лишь малая часть. Хотя некоторые мероприятия на этапе продакшна выходят на новый уровень. Есть ощущение, что все устали от рейва, может он стал менее лютым. Все в определенный момент себя изживает, обретает новый формат, может появится новая форма рейва.

Если сравнивать нашу культуру ночной жизни с другими странами, какие есть схожие и различные черты?

В других городах и странах тоже все далеко негладко. То, что происходит здесь, там маловероятно. Там все намного строже и жестче с одной стороны, а с другой стороны у человека больше правовых гарантий. У нас больше тусуются и несмотря на кучу запретов, здесь на многие вещи закрывают глаза. Это происходит из-за непонятного отношения надзорных органов не только к этой индустрии, а и к другим тоже. Здесь все держится на энтузиазме людей. В Европе ты можешь, например, получить финансирование от государства на свои проекты. В том году я привозил музыканта San Proper из Голландии и посольство этой страны нас поддержало. По моему мнению, это пример культурного обмена между нашими странами. В нашей стране такой практики нет, но, мне кажется, что это важно.

Как ты думаешь, что должно происходить с индустрией ночной жизни и как пример, фестивалями?

Наше правительство должно воспринимать это не как нечто маргинальное, а как то, что помогает России и Москве в частности. Это реклама нашей страны, так мы можем привлекать туристов, которые будут знать, что здесь, например, классные вечеринки или фестивали, где они могут получить положительные впечатления о России. Это будет являться большим плюсом для развития государства, города и отношений между странами.

Что мешает сейчас развиваться или что необходимо?

Сейчас есть все, чтобы что-то делать, нужно только желание человека. Важно делать то, что нравится, а не делать то, что сейчас модно или актуально, иначе это быстро надоест. Нужно болеть своей идеей, даже если она непопулярна. Я, например, участвую в этой сфере всю жизнь, потому что это просто из меня исходит, у меня нет конкретных целей. Мне казалось, что чего-то не хватает, и я хотел дополнить этот пробел.

Фото: портал Москва 24/Абаева Алиса

Рейвы могут и должны участвовать в жизни мегаполиса, формировать культуру и ценности, развивать экономику города и привлекать аудиторию как внутреннюю, так и внешнюю. Это то явление, которое ждет своего выхода из андеграунда и открыто для диалога со всеми.

Смотрите видео от проекта "Москва онлайн" с панельной дискуссии "Рейв как инструмент мягкой силы: какие выгоды приносит городу ночная музыкальная культура?".



Алиса Абаева