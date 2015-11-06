Как приобрести участок на кладбище через аукцион

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В понедельник, 9 ноября, заканчивается первый этап приема заявок на участие в аукционе по покупке мест для семейного захоронения. Торги намечены на 11 и 18 ноября. О том, как приобрести участок на кладбище, читайте в материале m24.ru.

Первые 100 участков были выставлены на открытый электронный аукцион в начале октября. Они расположены на 13 столичных кладбищах:

Бусиновском;

Востряковском (северном);

Долгопрудненском (центральном);

Зеленоградском (северном и центральном);

Котляковском;

Кузьминском;

Кунцевском;

Леоновском;

Лианозовском;

Николо-Архангельском (центральном);

Старо-Марковском;

Троекуровском.

Стартовая цена за участок площадью 3,6 квадратных метра варьируется от 226 тысяч рублей до 3,8 миллиона рублей. Самая высокая стартовая цена на места под семейные захоронения – на Троекуровском кладбище, самые бюджетные – на Лианозовском, Долгопрудненском и Зеленоградских кладбищах.

Перечень участков опубликован на сайте департамента по конкурентной политике.

Аукционы будут проходить на электронной площадке roseltorg.ru. Принять участие в торгах сможет любой желающий. Для этого нужно:

выбрать понравившийся участок в реестре или на карте;

получить электронно-цифровую подпись и подтвердить ее в одном из утверждающих центров Москвы. Услуга стоит порядка 5 тысяч рублей, однако для участников этого аукциона цена будет снижена;

аккредитоваться на электронной торговой площадке;

внести задаток в размере 20 процентов от стартовой цены. Если участник проигрывает аукцион, задаток ему возвращают. В случае победы в аукционе нужно заплатить за объект в соответствии с условиями, заключить договор с департаментом торговли и услуг Москвы.

Информацию о процедуре участия в аукционах также можно получить по телефону горячей линии 8 (499) 652-60-25.

Как подчеркнул руководитель департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев, в ходе аукциона Москва продает не землю на кладбищах, а право на размещение семейного захоронения.

Как приобрести место под семейное захоронение

"Москва не продает землю на городских кладбищах. В соответствии с постановлением правительства Москвы, договор заключается с победителем аукциона на право размещения семейного захоронения. Таким образом, сделка не противоречит ни единой букве российского законодательства. Со своей стороны, правительство Москвы прикладывает максимум усилий, чтобы процедура – электронный аукцион – была прозрачна и понятна для горожан", – сказал Дегтева.

При этом в экстренных случаях Москва разрешает купить участок для семейного захоронения не торгуясь.

"Если у вас нет времени участвовать в аукционе, факт смерти близкого человека уже состоялся, то вы можете из этих участков выбрать один и по двойной ставке его приобрести," – рассказал в эфире телеканала "Москва 24" глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

В этом случае в реестре участков нужно выбрать подходящее место с пометкой "без торгов".

Затем необходимо пройти регистрацию на специальном сайте, заполнив все поля (фамилию, имя и отчество; номер контактного телефона и адрес электронной почты).

На указанную электронную почту придет код регистрации, предоставляющий право доступа к выбору участка. Код действителен в течение 60 минут.

Эксперты – о приобретении участков под семейно-родовые захоронения

После ввода в нужное поле кода необходимо заполнить оставшиеся поля, а также разместить электронные копии свидетельства о смерти человека, для захоронения которого требуется участок, и документа, удостоверяющего личность заявителя.

Затем нажимаем "Продолжить". Будет предложено ознакомиться с порядком регистрации на сайте для резервирования участка семейного (родового) захоронения. Если данные введены верно, нажимаем "Выбор участка для резервирования". В этом случае участок станет недоступным для просмотра и выбора его другими людьми в течение 5 часов.

После выбора участка на вашу электронную почту будет направлена ссылка с необходимой информацией и документами, в том числе заполненный бланк платежного поручения для внесения платы за участок. Оплатить его можно в ближайшем отделении Сбербанка.

После этого не позднее 5 часов с начала рабочего дня (с 8.00 до 17.00 часов) необходимо обратиться в отдел службы одного окна департамента торговли и услуг по адресу: улица Мясницкая, дом 8/2, строение 1, чтобы заключить договор на размещение семейного захоронения. Для этого при себе необходимо иметь паспорт (копию и оригинал), свидетельство о смерти человека (копию и оригинал), для захоронения которого выбран участок, а также документ, подтверждающий внесение платы (оригинал) на право заключения договора.

Возможность создания семейных захоронений будет очень востребованной среди москвичей, считает сопредседатель Союза потребителей России Евгений Мясин.

"Это очень удобно: можно один раз приобрести участок и в дальнейшем не беспокоиться о том, где хоронить родственников. Не будет возникать проблем с поиском места, как это часто бывает в случае с приобретением участка под одну могилу", – пояснил он.

При этом, отмечает Мясин, пользоваться данной услугой будут только состоятельные семьи. "Удобнее ухаживать за могилами родственников, когда они все расположены рядом. Но позволить себе фамильно-родовые захоронения смогут лишь определенные категории граждан. Те, чей достаток выше среднего, у кого хорошее материальное обеспечение. Ведь такие участки будут стоить намного дороже, чем обычные захоронения", – заключил эксперт.

По словам Геннадия Дегтева, всего на торги под семейно-родовые захоронения планируется выставить около 12 тысяч мест на 133 кладбищах.