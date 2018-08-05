Люди для людей: Владимир Боровицкий о шоу "Ночь" на Москве 24

Возможно ли такое, что каждую ночь, ровно в 00:00 на Новом Арбате собираются полуночники, желающие показать свой талант многотысячной аудитории в прямом эфире? Да! Объединиться их заставляет шоу "Ночь" на телеканале Москва 24. Наш корреспондент побывала на съемках и увидела, кто жертвует своим сном ради славы и заработка, и что происходит по ту сторону экрана.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

На часах – без пятнадцати одиннадцать вечера. Яркий блеск софитов в темном зале, съемочная группа суетится перед началом прямого эфира: проверяют камеры, устанавливают свет, звукорежиссеры тестируют аппаратуру, продюсеры в спешке объясняют что-то участникам. Ведущий программы Владимир Боровицкий следит за процессом, расположившись в мягком кресле и периодически проверяя микрофон: "Раз-раз, раз-два-три". Это сейчас он расслаблен и спокоен, но уже через час этот человек превратится в саму концентрацию мысли, юмора, максимальной собранности, и, широко улыбаясь, выйдет в прямой эфир.

Владимир, для кого создано шоу "Ночь"?

Это продюсерский проект, телеканал Москва 24 решил запустить новый формат. Для нас это впервые, поэтому пробуем, смотрим. Да и вообще, как такового конкурса талантов "народ для народа" на телевидении нет. Попробуйте пробиться на конкурс на другой канал и сами все поймете. К нам реально можно выйти из народа, сделать свое видео и подать заявку, пройти кастинг.

Кто приходит на вашу передачу? Кто эти люди?

Это простые люди, они могут быть непрофессионалами. Люди, которые просто решили, что хватит сидеть в тени: в тени своих родных, знакомых, друзей, социальных сетей. Пришло время показать свои стихи, песни, пляски, гибкость, фаланги пальцев – все, что угодно.



Иногда приходят участники, которые уже были в подобных шоу. Это может не быть их основной деятельностью, но когда ты один раз в жизни показал свой талант, нашел отклик, то уже ищешь эту возможность – выплеснуть энергию снова. Он как артист: у него нет своего менеджера или агента, нет полных залов зрителей, но у него есть тот зал, который собирает телеканал. Люди просто приходят и показывают все, на что они способны. Им в кайф спеть свою песню – это как на рыбалку пойти, только у нас еще деньги зарабатывают.



Амбарцумов Григорий Михайлович "Ковбой" Мне 62 года, но никто не верит. Я не пью, не курю, исполняю шаманское горловое пение. Пришел сюда засветиться, меня многие знают, но, может, подзабыли. Я подражаю голосам животных и актеров, могу изобразить павлина, корову, бабу Ягу, Лелика из "Бриллиантовой руки" и других. Еще и костюмы сам делаю, жилетка на мне – из телячьей кожи с имитацией под крокодила.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Реально платите деньги?

Да, серьезно платим, это концепция шоу. Люди, которые сидят перед своими экранами, как продюсеры, решают, сколько стоит выступление человека в финансовом эквиваленте. Зрители голосуют и определяют судьбу денег этого артиста: либо лишить его финансов (заявленной ставки), либо дать заработать определенную сумму, максимум до 15 тысяч рублей.

Сложно работать с людьми в прямом эфире?

Прямой эфир – это отдельная магия телевидения. Нельзя научиться работать в прямом эфире, если ты не в нем. Это личный опыт, ты должен родиться в прямом эфире. Должен понимать, какая камера и как на тебя смотрит, что мы будем сейчас делать, куда пойдет оператор, пойдет ли? Все, что сказано – то улетело, ты не сможешь перемонтировать. Это невероятное напряжение. Вы представляете, что такое в течение часа в прямом эфире нон-стоп говорить какие-то вещи, которые должны телезрителя держать у экрана?

Я не люблю работать по сценарию, потому что тогда пропадает правда. Когда человеку пишут сценарий, ты чувствуешь, что он просто "говорит свою роль". Я не хочу играть. Просто выхожу, представляю ночное шоу, а дальше – полная импровизация.

В чем честность программы?

Мы ничего не вылизываем. Наши декорации – такие, какие они есть в реальности. Люди, которых мы приглашаем в участники, – это простые люди. Мы не ищем им костюмы, не красим, не придумываем им какие-то истории. Если к нам пришел водитель трамвая, то так и говорим: "Это водитель трамвая, он пришел со своей песней". Он выходит, в чем захотел, и поет, что считает нужным. Человек исполняет песню, зрители решают, а потом мы с ним пару минут разговариваем. Хорошо ли, плохо ли он говорит – не принципиально, зато честно.



Братья-близнецы Никита и Владислав Соколовы Дуэт на саксофонах Решили сделать ставку по 1,5 тысячи каждый, то есть всего три тысячи. Никита платит на 40 рублей больше, потому что он старше, родился на несколько минут раньше. Если выиграем, то пойдем поедим, ведь мы – вечно голодные студенты. Ну а если серьезно, у нас есть мечта выступить сольно. Как только накопим достаточно денег, дадим концерт.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Как помочь человеку раскрыться на сцене?

Я не разговариваю с выступающим ни до, ни после. У нас очень много участников, времени мало на подготовку, и я люблю, когда это импровизация. В прямом эфире все, что должно быть заготовлено, – уже заготовлено. Есть выступающий, есть распорядок, фонограмма заряжена. Все остальное пусть будет так, как будет. А когда человек выходит, просто улыбайтесь ему искренне, не натягивайте. Вот человек вышел на сцену, внешний вид у него аховый. Удивитесь! Он же это не просто так делает, а хочет произвести впечатление, и вы – первый человек, которого он встречает на сцене. Вы должны показать ему, что он все правильно сделал.

Хочу показывать человека многогранным. Вот была девушка, которая танцевала на шесте. Она вышла в ярком купальнике. Я уверен, что любой другой ведущий бы много шутил на эту тему, играл на счет того, что она в купальнике стоит, у нее грудь торчит и так далее. Но я не хочу так, это очень плоско. Так мы бы показали девушку только с одной стороны, с какой ее видят все. А то, что это человек, который старается, что ей семья помогает, что у нее большие планы – об этом бы мало кто узнал. Мне не важно, что на ней, и даже если нет ничего абсолютно, мне интересен сам человек. Считаю, что шоу "Ночь" – это как раз о том, что люди приходят к людям. Это очень важно.



Анна Танцовщица Я занимаюсь pole dance (танцы на шесте) уже шесть лет. В шоу такого формата участвую впервые, хотя опыт выступлений у меня большой. Прошла по кастингу, и меня пригласили. Родители меня очень поддерживают, папа помог реквизит на площадку привезти. Сегодня на шоу делаю ставку четыре тысячи – ровно столько стоит аренда шеста, все надо окупить.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Кто эта команда, которая работает ночью?

Мы специально устраивали тестирование для подбора съемочной группы. Это люди, которым нравится работать ночью, одинокие мужчины или те, кто поругались со своими женщинами (подкалывает меня Владимир, и в первое мгновение я почти ведусь на его шутку – прим. ред.). Конечно, специально полуночников не выбирали. Есть проект, работаем. Здесь трудится команда профессионалов, с технической точки зрения все по несколько раз перепроверяется, а я, находясь у микрофона, оперативно реагирую на все команды в наушнике. Ночью трудиться тяжело: шоу начинается в двенадцать, заканчивается в час, ты на адреналине приезжаешь домой и до 10 часов можешь не спать.

Шоу "Ночь" – это некий эксперимент, так как такой формат не свойственен телеканалу. Все-таки это мощный, развлекательный, музыкально-творческий конкурс, хотелось просто задать праздник, показать, что в 12 часов мы немножечко другие. Посмотреть, как это заходит.

Какие ценности передача несет людям?

Я могу даже не знать, какую идеологию изначально вкладывали в нее создатели, но если я веду передачу, то она всегда должна нести добро. В наше время любая передача должна нести добро. Ни капли негатива или ненужной информации, не хочу пугать людей с телеэкрана, говорить гадости, муссировать одну и ту же тему. Хочу просто выходить на сцену, в программу, и каждый раз иначе: с другой шуткой, с другими людьми, с другими обстоятельствами, в другой ситуации, заставлять людей улыбаться и забывать о том, что у них был тяжелый день или какая-то сложная ситуация. Иначе зачем нужен телевизор? Моя миссия — это добро и улыбка, иначе каков смысл?



Александр Музыкант, капитан МЧС на пенсии Я раньше работал в МЧС, охранял ГУМ, Красную площадь, Исторический музей и другие объекты. В 2002 году вышел на пенсию и думал, чем заняться. С детства мечтал выступать на сцене, сам пишу песни. Мне позвонил знакомый, который тоже тут выступал, и предложил пройти кастинг. Моя песня "Николай" понравилась зрителям, и я получил удовольствие от сцены. Сделал ставку четыре тысячи, выиграл плюс 1,5 тысячи рублей.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Каких людей хотели бы видеть в эфире?

Я хотел бы видеть здесь людей. Людей, которым захотелось показать, на что они способны – мы им даем такую возможность. Мы должны понять, что Москва 24 сейчас делает тот шаг, который давно уже сделали в интернете – люди для людей. Мы аккуратно, пробуя, в мощном потоке делаем формат "настоящие люди для настоящих людей". Может быть не скоро, но люди к этому обязательно придут. Скажут: неужели вот так можно на телевидении? Да, мы это делаем. Одними из первых, и мне очень приятно принимать в этом участие.

Тем временем, остается 15 минут до начала шоу, зал наполнился нарядными, заряженными хорошим настроением молодыми людьми. Ведущий начинает разогревать публику историей о том, как в питерском отеле на запотевшем зеркале в душе он оставил надпись "я слежу за тобой". А также предупреждает, чтобы гости не пили приготовленные коктейли до начала шоу, несмотря на жару. Играет громкая музыка, драйв, молодежь за столами начинает танцевать – градус настроения стремительно ползет вверх. Последний штрих – эффектную блондинку в коротком платье высаживают на первый ряд взамен бородатого парня.

30 секунд до эфира, смертельная тишина. Готовьте ваши кнопки для голосования: три, два, один – прямой эфир!

Наталья Лоскутникова