Косметолог Чигрова объяснила, как LED-маски омолаживают кожу

LED-маска способна омолодить кожу, улучшить ее тон и избавить от пигментации. Об этом в программе "Доктор 24" рассказала врач-косметолог и дерматолог Наталья Чигрова.

Лечение светом





По словам Натальи Чигровой, светотерапия, или LED-терапия, применялась еще в древности. Известно, что Нефертити использовала эту методику, принимая солнечные ванны.



Наталья Чигрова врач-косметолог, дерматолог Лампы LED появились в начале XX века. В медицине они сильно не использовались, потому что в этой области занимались другим: изобретали лекарства и антибиотики. Однако где-то в начале 1990-х начали применять и свет.

У света есть несколько длин волн, которые отличаются по цвету и характеристикам. Самый глубоко проникающий, вплоть до дермы, – красный. Он способен стимулировать выработку коллагена, эластина и фибробластов (клеток, ответственных за ее упругость и эластичность). Также он активизирует метаболические процессы в коже, оказывая омолаживающее действие.

Зеленый свет благотворно влияет на гиперпигментацию. Синий обладает бактерицидным и противовоспалительным действиями, поэтому люди с акне и розацеа часто выбирают именно его. Также есть желтый, который помогает снять отеки и придает коже сияние.

Отличия домашней процедуры от салонной

Сегодня девушки все чаще приобретают LED-маски, чтобы использовать их в домашних условиях. Однако их эффективность может отличаться от салонных устройств.





Наталья Чигрова врач-косметолог, дерматоло В научных исследованиях указан не только цвет лампы и длина волны, но и количество джоулей – единиц энергии – которые попадают на сантиметр кожи. Логично предположить, что количество джоулей у маски и стационарной лампы отличается.

Более того, эффективность домашней LED-терапии часто основывается на отзывах пользователей, а не на объективных данных, добавила косметолог.

Салонная процедура длится пару минут, при этом врач может использовать как один цвет, так и несколько. Все зависит от состояния кожи пациента и показаний. Посещать терапию рекомендовано несколько раз в неделю, заключила Чигрова.