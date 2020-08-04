Эксперты оценили новый стандарт для автомобильных номеров

Новый национальный стандарт на номера для автомобилей, мотоциклов и прочих транспортных средств вступил в силу в России. Согласно документу, вводится несколько типов госзнаков, в том числе и для транспорта с нестандартным местом крепления. Рассказываем о нововведениях и почему они были приняты.



Новый формат

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С 4 августа начал действовать новый стандарт на номера для автомобилей, мотоциклов и прочих транспортных средств. Шрифты, габаритные размеры и прочие параметры основных типов знаков остались без изменений. А вот для транспорта с нестандартным местом крепления стали доступны номера нового формата.

В частности, ввели ГОСТ на двухстрочные "квадратные" номера, которые подходят для американских машин и праворульных японских автомобилей. Для байкеров в новых стандартах уменьшили габариты таблички с номером, а также сделали специальные знаки для мотоциклов дипломатических и консульских представительств, которые остались традиционного красного цвета.

Владельцы мотоциклов и машин с нестандартным креплением могут получить новые госномера

Квадроциклы и снегоходы, которые не предназначены для движения по дорогам общего пользования, тоже получили новые регистрационные знаки. Появились и специальные номера для спортивных машин, ретроавтомобилей и мопедов. Правда, на сегодняшний день мопеды с объемом двигателя менее 50 кубических сантиметров в ГИБДД регистрировать не требуется.

Выдавать номера новых форматов будут после утверждения нормативных правовых актов, регламентирующих порядок регистрации этих видов транспортных средств. Изготовить новый знак владелец автомобиля или мотоцикла может и по собственной инициативе, обратившись в соответствующую организацию, которая этим занимается. Специально заменять табличку с номером старого образца на новый формат не требуется.



Зачем нужны новые стандарты номеров?

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал Москве 24 о том, что номера нового формата можно было уже получать, сейчас лишь утвердили официальный ГОСТ.

"Это очень удобно, потому что у целого ряда машин и мотоциклов стандартные номера не помещаются на кузове. Новый стандарт действительно облегчает жизнь", – пояснил эксперт.

По его словам, согласно правилам, ГИБДД только присваивает номер транспортному средству, а изготавливают табличку специальные сертифицированные компании, которые сами подбирают нужный формат и размер.

В свою очередь, вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр считает, что автовладельцы со старым форматом номеров "быстро поменяют их на более удобные".

По его словам, новые таблички для байкеров удобнее крепятся на специальных площадках современных мотоциклов и их не отрывает потоком воздуха. А для некоторых иномарок обычный однострочный номер раньше приходилось сгибать или устанавливать через переходники.





Ян Хайцеэр вице-президент Национального союза автомобилистов Наконец-то разум возобладал, потому что есть достаточное количество автомобилей, мотоциклов, снегоходов и так далее, где те номера, которые выдают, совершенно туда не подходят. Возможность такого изготовления несет дополнительное удобство.

Отдельное место занимают спортивные и ретроавтомобили. Собеседник Москвы 24 пояснил, что на номерах таких машин теперь будет соответствующая отметка.

"Ретроавтомобили имеют соответствующий учет, очень часто они не могут передвигаться по дорогам. Многие такие автомобили могут находиться только в музее и перевозиться на прицепе. Спортивные автомобили созданы для специальных трасс, и они тоже не должны выезжать на дорогу общего пользования. Соответственно, дорожные камеры смогут считать, законно они выехали на дорогу или незаконно", – отметил Хайцеэр.

Эксперт считает, что специальные номера для ретроавтомобилей нужны, чтобы раритеты не украли, поскольку многие из них имеют "астрономическую цену". А спортивным автомобилям в некоторых дисциплинах специальные номера требуются даже во время проведения гонки.

