Трихолог Кохас предупредила об угрозе алопеции из-за наращивания волос

Отрастить длинные локоны естественным образом не всегда получается, тогда на помощь приходит парикмахерская процедура наращивания. Однако злоупотребление ею может привести к потере собственных волосяных фолликул, рассказали эксперты. Подробнее – в материале Москвы 24.

Своевременная коррекция

Нарастить чужие волосы на собственные можно двумя способами: с помощью капсульной (кератиновой) и трессовой (прикрепление с помощью нитей) технологий. Капсульное наращивание волос, в свою очередь, бывает клеевым и бесклеевым, и в первом случае есть горячий и холодный методы, рассказала Москве 24 мастер по наращиванию волос с 15-летним стажем Ольга Пегарева.

В кератиновую прядь (капсулу) входит несколько донорских волос, которые прикрепляют к своим на специальные микрокольца или вплетают, отступив от корней примерно 1 сантиметр. В ином случае используется специальный состав в зависимости от метода:

холодный – когда новую прядь крепят специальным клеем-гелем;

горячий – предусматривает использование парикмахерских щипцов, которые разогревают капсулу для фиксации.

"Чтобы не повредить волосы и не потерять их, желательно использовать бесклеевую технику наращивания. Она же может включать в себя пришивание донорских тресс к тонкой косе на голове или прикрепление лент с волосами рядами", – пояснила эксперт.

По словам Пегаревой, также можно наращивать волос на термогильзы – это горячий метод, когда донорская прядь фиксируется на своих волосах с помощью специальной капсулы, сжимаемой термощипцами. Материал аккуратно плавится и не повреждает структуру родных прядей, благодаря своей фиксации оставляет доступ для влаги и воздуха, а также достаточно комфортен в ношении, отметила специалист.





Ольга Пегарева мастер по наращиванию волос с 15-летним стажем Наращивать волосы не рекомендуется до 17 лет и после 45, потому что в первом случае волос еще недостаточно сформирован, а в зрелом возрасте становится более хрупким и сильнее поддается негативному воздействию, поэтому процедура может привести к повреждению его структуры.

Наращенные волосы требуют особого ухода и своевременного обновления, указала эксперт. С капсульными прядями можно ходить примерно 2–3 месяца, а с трессами – месяц. После снятия важно обратить внимание на состояние шевелюры: если наблюдается сильное выпадение, необходимо сделать перерыв на полгода. Во время отдыха можно ежедневно делать массаж кожи головы и использовать средства для стимуляции роста волос, которые назначит трихолог.

"Если ходить с приклеенными или вплетенными прядями слишком долго и не обновлять их, то в последствии можно столкнуться с выпадением из-за постоянного натяжения и колтунами, которые сложно расчесать", – добавила специалист.

Медленная скорость роста

Врач-трихолог Ольга Кохас в разговоре с Москвой 24 предупредила, что волосяной фолликул может выдержать нагрузку только своего волоса (основного стержня). Прикрепление сторонних прядей создаст лишнее напряжение, из-за чего замедляется скорость роста волоса и нарушается кровоснабжение. Поэтому со временем луковица перестает получать необходимое питание, что отражается на ее состоянии. В перспективе все это грозит алопецией (выпадением).





Ольга Кохас врач-трихолог Наращенные волосы мешают смывать кожное сало и остатки уходовых средств с кожи. То есть не получается тщательно промыть поверхность головы, что может привести к зуду из-за закупорки фолликулов. Также сложно делать массаж, необходимый для улучшения кровоснабжения.

Помимо этого, чужие пряди на голове приводят к лишней травматизации своих волос из-за необходимости обесцвечивать и окрашивать их, чтобы добиться ровного цвета всех прядей. Также применяемый в этом случае особенный уход в виде шампуней и бальзамов с нейтральным pH может не подходить коже головы и волосам.

Трихолог также указала, что при наращивании важно обращать внимание на состояние здоровья всего организма. От процедуры лучше отказаться людям с сосудистыми нарушениями, так как уже могут быть проблемы с кровообращением, а также с колебаниями давления, головными болями, головокружением, чтобы не ухудшить самочувствие.