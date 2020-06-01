Подробности скандала с дочерью экс-вратаря "Зенита" Малафеева, которой грозит тюрьма

Несовершеннолетнюю дочь бывшего вратаря "Зенита" Вячеслава Малафеева обвиняют в торговле наркотическими веществами – ей грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас девушку отправили на психиатрическую экспертизу. Рассказываем, что известно о случившемся.



До 15 лет за решеткой

Фото: соцсети

Информация о задержании 16-летней дочери бывшего голкипера футбольного клуба "Зенит" Вячеслава Малафеева появилась в СМИ еще в марте. Сообщалось, что полицейские поймали девушку на продаже нескольких таблеток экстази. Тогда Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконном обороте наркотиков в значительном размере.

А теперь стало известно, что Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга отправил подростка на судебно-психиатрическую экспертизу, чтобы проверить на вменяемость. "Данное постановление вынесено в рамках предварительного следствия", – говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов в Telegram-канале.

По статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков девушке грозит до 15 лет лишения свободы.



Вячеслав Малафеев – российский футболист, вратарь. На протяжении всей карьеры – с 1999 по 2016 год – выступал за петербургский футбольный клуб "Зенит". Сейчас спортсмен занимается бизнесом.



В июне Малафеев прокомментировал изданию Sport24 ситуацию с его дочерью.

"Ситуация в какой-то степени наладилась. Самое главное – сделать правильные выводы. Будем надеяться, что эта ситуация уберегла ее от худшего", – сказал экс-вратарь.



"Хочется сквозь землю провалиться"

Фото: соцсети

Дочь Малафеева, как пишут СМИ, никогда не была идеальным ребенком. Она активно пользуется соцсетями, публикуя откровенные фото и видео, постоянно меняя внешний вид. Свое эксцентричное поведение девушка недавно объяснила в Instagram. По ее словам, она страдает из-за расстройства пищевого поведения и никак не может принять себя.





дочь Вячеслава Малефеева Я рассказывала, что чуть больше года назад я сильно похудела. Примерно три месяца я страдала анорексией. И потом пошли срывы, переедания и любимая булимия. Уже 9 месяцев я худею. Булимия – это замкнутый круг. Теперь, если будут срывы, я пойду пить.

Кроме того, в феврале этого года дочь экс-вратаря "Зенита" рассказала своим подписчикам, что почувствовала себя лишней в семье, из-за чего решила жить отдельно.

"Последние годы мы с ними (родителями. – Прим. ред.) особо не общались. Деньги я зарабатывала сама. Была сама по себе", – призналась девушка.



Девушка является дочерью от первого брака футболиста с Мариной Малафеевой. Женщина трагически погибла в автомобильной катастрофе 17 марта 2011 года, когда девочке было всего семь лет.



При этом она отметила, что с папой у нее, наоборот, всегда были хорошие отношения, но из-за его карьеры и отъездов девушке не хватало контакта с ним. "Папа более добрый, чем мама (Екатерина Малафеева является мачехой подростка. – Прим. ред.). Спокойный, мог всегда поговорить, договориться без всяких криков", – вспоминает девушка.

В свою очередь, Екатерина в своих соцсетях рассказала, что 16-летняя падчерица "периодически чудит".

"Ее постоянно колбасит переходный возраст, который очень сложно дается нам и ей. Она тяжело справляется с буйством гормонов и периодически чудит так, что хочется прибить или сквозь землю провалиться", – написала супруга экс-вратаря "Зенита" в Instagram.

Девушка считает, что выросла и имеет право решать все сама, добавила Малафеева. Кроме того, по словам Екатерины, она и ее супруг позволяют делать детям самостоятельный выбор, а ошибки в таком случае могут оказаться хорошим опытом.





Екатерина Малафеева супруга экс-вратаря "Зенита" Вячеслава Малафеева Несмотря на все заносы детей, они остаются нашими детьми.

Тем не менее супруга экс-вратаря "Зенита" отметила, что когда ситуация выходит из ряда вон, то пара "включается и проводит беседы воспитательного характера".



Соболева Илона