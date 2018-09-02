Куда сходить папе с детьми в Москве, пока мама отдыхает

Почти каждые выходные возникает вопрос: куда сходить с детьми. А уж если на прогулку отправляется только папа, это может превратиться в настоящую проблему: как и где отдохнуть, чтобы интересно было и ему, и ребенку. Портал Москва 24 решил избавить вас от этой головной боли и приготовил несколько советов.



Фото: ТАСС/Александр Щербак

Папы – разгружаем жен, внимательно читаем статью и выбираем, куда пойти с любимым чадом в ближайшее время (и получить от прогулки максимальное удовольствие, конечно).

Мамы – стимулируем пап к новым свершениям, а потом смело записываемся на маникюр, идем в магазин за покупкой нового платья и в парикмахерскую, навстречу красоте.

Итак, предлагаем пять вариантов отдыха для супер-пап.

Экспериментальные научные шоу

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Вот уж где папы удовлетворят свое детское любопытство и вспомнят все незавершенные на уроках физики и химии эксперименты. А детям будет интересно узнать, как устроен мир, познакомиться с разными веществами и увидеть их уникальные перевоплощения в другие формы. Если бы мамы наблюдали за этим со стороны, то ахнули бы от восторженных и удивленных глаз своих домочадцев, и даже разрешили бы повторить некоторые опыты в домашних условиях. Здесь можно экспериментировать с лазером, водой и газом, надуть нереальных размеров мыльные пузыри и даже создать снег.

Выбор таких шоу в Москве довольно широк. Сходите, например, в музей человека "Живые системы" на "Савеловской" или музей занимательных наук "Экспериментаниум" на "Соколе". В первом покажут, как организм человека использует энергию и научат видеть невидимое, а дети поучаствуют в гонке белков и порисуют на молоке. Во втором вы увидите эксперименты с электричеством, софитами и лазерами, а на десерт – сахарная вата, которую дети приготовят сами, а потом с удовольствием разделят трофей с папой.

Велики и ролики

Фото: depositphotos/ Photo_life

Эти доступные и знакомые с детства виды активностей пользуются наибольшей популярностью у молодых пап. Пожалуй, сюда следует добавить еще скейты и самокаты. Пока еще осень окончательно не разыгралась, приходите в ближайший парк и ловите счастливые моменты вместе с ребенком. Сейчас нет необходимости покупать личные велики и скейты, все можно взять напрокат за небольшую плату. В этом сезоне на 400 станциях Московского велопроката пользователям доступно более четырех тысяч велосипедов (в том числе, 260 электробайков).

Можно покататься на ВДНХ или в "Кузьминках", для маленьких детей будет более безопасно выбрать немноголюдные дорожки в Измайловском парке или в "Сокольниках". Здесь нестрашно падать, и можно смело учиться осваивать новые виды "ручного транспорта". А вот в парке "Фили" вы, наоборот, найдете длинные спуски и скоростные трассы, которые оценят подростки. И, конечно, не забудьте про любимое место активных и спортивных москвичей – Парк Горького.

Клубы виртуальной реальности

Фото: depositphotos/ yekophotostudio

Это относительно новое направление, которое активно набирает обороты и привлекает все больше поклонников. Со стороны это выглядит довольно забавно: человек, стоя в пустой комнате со шлемом виртуальной реальности на голове, размахивает руками, громко кричит и выдает фантастические эмоции. Но стоит этот шлем надеть самому, и все станет на свои места: вы окунетесь в мир виртуальной реальности. Здесь можно вместе с ребенком прокатиться на американских горках, погонять на джипе по пустыне, погулять по Луне и пострелять на полях сражений. Ощущение присутствия – 200 процентов. И не думайте, что это упражнение для ленивых – попотеть здесь придется изрядно.

В парке аттракционов "Виртуалити" на ВДНХ эффект присутствия будет дополнен специальными симуляторами движения. Ралли вы будете проходить в настоящей кабине КАМАЗа, а кресло, движущееся в нескольких плоскостях, создаст ощущение невесомости в космической игре. С мальчиками постарше (да и девочками – подружки обзавидуются), от 12 лет, можно попробовать пострелять в клубе Anvio VR. Здесь вам выдадут импровизированные винтовки и мечи, которые понадобятся в бою с иноземными сущностями.

Картинг

Фото: depositphotos/man64

Не спорьте: папы обожают машинки. И тут появился повод покататься вдвоем с ребенком. Конечно, гоночные авто для взрослых и детей будут немножко отличаться по конфигурации, но трасса общая, вы будете видеть друг друга и можете играть наперегонки (правда, будьте готовы к тому, что ребенок потом будет проситься порулить вашей настоящей машиной на реальной дороге).

Попробуйте открытый картинг в Измайлово, который расположен слева от главного входа в парк, на площадке катка "Серебряный лед". Еще две территории для картинга на открытом воздухе – стадион "Ракета" у станции метро "Партизанская" и на проспекте Шокальского, 52, в районе метро "Медведково".

Важный момент: для катания на картах ребенку должно быть не менее пяти-семи лет (зависит от конкретного клуба), а рост должен позволять достать до педалей, иначе сесть за руль не разрешат. Хотя на некоторых площадках предусмотрены двухместные карты, на которых совсем маленькие могут ехать с инструктором.



Нестандартные музеи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Длительные походы по бесконечным коридорам Третьяковки и детальные рассказы экскурсовода про классическое искусство XIX века вряд ли увлекут большинство мужчин (и уж тем более не смогут надолго удержать внимание маленьких сорванцов). То ли дело выставка ретро-автомобилей! В музее "Московский транспорт" вы действительно окунетесь в прошлое, увидите советские лимузины и кабриолеты, познакомите ребенка с легендарными моделями "Чайки", "Волги" и "Москвича", военными машинами, а также с самыми современными моделями спортивных тачек.

Альтернативно можно посетить музей советских игровых автоматов на Кузнецком мосту и показать своим чадам, как развлекались их родители 20-30 лет назад. Здесь вы вместе сыграете в "Морской бой" и "Снайперов", познакомите дочку или сына с советскими аппаратами для газировки, а самые маленькие смогут покататься на машинке и петушке.

А если вы еще не были в Музее железнодорожного транспорта на Рижской, обязательно сходите. Особенно он понравится мальчишкам и девчонкам от 10 лет с тягой к поездам. Здесь огромные трассы, а также целые железнодорожные станции выполнены в макетах и будто лежат у вас на ладони, поэтому у каждого появится уникальная возможность почувствовать себя великаном в стране лилипутов.