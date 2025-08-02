Главные традиции и приметы праздника Ильин день

2 августа православные верующие отмечают Ильин день. Какие обычаи и традиции связаны с этим праздником – в материале Москвы 24.

История праздника

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Ильин день – один из самых известных в России праздников, названный в честь пророка Илии, который упоминается в Ветхом Завете. По преданию, он жил в Древнеизраильском царстве примерно за 900 лет до Рождества Христова и был яростным сторонником веры в единого Бога.

Согласно данным историков, первый храм, построенный на Руси, был посвящен именно Илие. Один из них появился в Киеве примерно за 80 лет до официального принятия христианства в 988 году. В Москве в XIV веке в честь святого создали монастырь, от которого сохранился одноименный храм.

Что нельзя делать в Ильин день?

Как и в любой народный праздник, в этот день существовали запреты, нарушать которые никто не решался, чтобы не навлечь беду. Самым главным из них было ограничение на купание – предки верили, что в Ильин день активизируется нечистая сила, которая живет в воде. Также, согласно поверьям, вода может смыть счастье и здоровье.

Как и во многие другие церковные праздники, в этот тоже было не принято работать. Однако именно в этот день считалось, что пророк Илия может обрушить свой гнев на тех, кто позволяет себе отвлекаться на мирские дела, не чтя его память.

Не стоит в этот день пускать в дом бродячих животных или выпускать домашних во двор. Предки верили, что нечисть способна вселяться в тела питомцев, и боялись впустить в дом злые силы.

Запланированную на 2 августа рыбалку тоже откладывали: ловля рыбы означала нежелательную близость к воде, а в улов тоже могла вселиться нечистая сила.

Что можно делать?

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Ильин день принято посещать церковь, где традиционно проходят божественные литургии, а также устраивают праздничный крестный ход.

Также в этот праздник "братовались" – собирались несколькими поселениями на масштабное застолье для того, чтобы познакомиться и наладить контакт. В современных реалиях необходимости в этом нет, но устроить шумные посиделки и пригласить на них друзей и близких – значит, проявить уважение к святому и достойным образом почтить его память.

Традиционно в Ильин день люди просили о семейном благополучии: пророк считается и покровителем плодородия, поэтому к нему обращались девушки и женщины, которые мечтают о семье и детях.

Помимо этого, в праздник отправлялись собирать травы, которые в этот день сохраняли свою целебную силу. Поэтому предки засушивали растения и использовали при недугах.

Народные приметы: о чем говорит погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Если 2 августа слышался глухой гром, то скоро должны были пройти слабые дожди, а вот звонкий гром сулил затяжные ливни. При этом дождя в Ильин день не боялись: предки верили, что, попав под него, можно запастись здоровьем на весь год.

Также на Ильин день часто выпадают "воробьиные ночи": гроза настолько сильна, что птицы начинают теряться, а животные не могут найти себе места. Для человека ночь в непогоду тоже обещает быть бессонной.