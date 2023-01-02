Врач объяснила, чем полезно купание в открытых бассейнах зимой

Морозный воздух, покрывало из пара и приятно согревающая вода – в открытых бассейнах всегда особенная атмосфера. Чтобы поплавать, когда на улице минусовая температура, выезжать за пределы столицы необязательно. Рассказываем, в каких бассейнах Москвы можно искупаться и закалиться.

"Чайка"





Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Круглый год без ограничений по времени плавать под открытым небом можно в историческом комплексе "Чайка". К каникулам здесь подготовились: новогоднее настроение создает елка и мерцающие огни.

В "Чайке" работают две акватории на 50 и 25 метров. Температура воды +28 градусов – здесь точно никто не замерзнет. В стоимость разового посещения также входят бассейны, баня с панорамным видом, сауны, вышки для прыжков, ледяная купель и многое другое.

Адрес: Турчанинов переулок, 3, строение 1

Стоимость: днем – 2 300 рублей; вечером – 1 500 рублей (разовые).

"Акватория ЗИЛ"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Среди высоток под открытым небом расположился современный 50-метровый бассейн спорткомплекса "Акватория ЗИЛ". Для посетителей работают пять дорожек (ширина – 2,5 метра и глубина – до 2,1 метра), вода которых нагрета до +28 градусов. Также есть зона глубиной 1,2 метра. Попасть в чашу бассейна можно, проплыв в нее прямо из раздевалки. К слову, в каждой из них есть отдельная сауна.

Прием "горячительных" ванн длится до 45 минут – именно столько длится сеанс. Для посещения бассейна необходима медицинская справка и шапочка. Помимо свободного плавания, можно позаниматься аквааэробикой.

Адрес: Автозаводская улица, 23А, корпус 4.

Стоимость: от 500 рублей; индивидуальное занятие с инструктором – от 1 900 рублей.

СК "Лужники"

Отдых в уличном бассейне "Лужников" доступен поклонникам водного релакса не только летом. Фишка аквакомплекса в том, что у бассейна есть выплыв на улицу. Оттуда открывается шикарный панорамный вид на Воробьевы горы и МГУ. Поэтому здесь можно не только оздоровиться, но еще и получить эстетическое удовольствие.

Температура воды уличного бассейна держится на отметке +36 градусов. Комплекс работает ежедневно с 10:00 до 22:00.

Адрес: улица Лужники, 24, строение 4.

Стоимость: будни – от 1 950 рублей; выходные – от 2 350 рублей для взрослых и 850 рублей и 950 рублей для детей, соответственно. Дети до 7 лет бесплатно.

Совет врача

Плавание в открытом бассейне поможет укрепить иммунитет, мышцы и нервную систему, рассказала Москве 24 врач-терапевт Надежда Чернышова. Но не стоит находиться там более 30 минут. После следует погреться под теплым душем или в парилке, рекомендовала эксперт.

Лучше всего, по словам Чернышовой, плавать в шапочке, чтобы не терять тепло, особенно в очень морозную погоду.





Надежда Чернышова врач-терапевт Не стоит посещать открытые бассейны зимой тем, у кого есть признаки простуды и ОРВИ, хронические заболевания в период обострения. Также это противопоказано посетителям, которые переели или выпили даже чуть-чуть.

После бассейна важно просушить волосы. Также важно, чтобы обувь была теплая и сухая, на улице не стоит пренебрегать шапкой и перчатками, подытожила эксперт.

