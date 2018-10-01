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Москва 24

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Общество

1 октября, 00:02

Теплая Европа: где недорого провести октябрьские выходные

общество путешествия

Осень полностью вступила в свои права, принеся с собой сезон отопления и ОРВИ. Но у вас еще есть шанс погреться в теплых лучах Будапешта, вдохнуть средиземноморский воздух Дубровника или размяться на холмах волшебного Лиссабона. Для тех, кому грустно проводить дождливые осенние дни в столице, портал Москва 24 предлагает несколько вариантов путешествия по европейским городам.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Будапешт – столица купален

Венгрия и, в особенности, Будапешт набирает все большую популярность у москвичей. За прошлый год количество туристов из России, посетивших Будапешт, составило 117 тысяч человек, что на 20% выше, чем годом ранее. В среднем, русские туристы проводят в столице Венгрии 3 дня: москвичи чаще прилетают с пятницы по воскресенье, а люди из других регионов страны бывают реже, но остаются дольше. Всего в прошлом году россияне провели в Будапеште 360 тысяч ночей, это на 24% выше, чем два года назад

Наибольшей привлекательностью, несомненно, служат термальные источники. Знаменитые Будапештские купальни использовались еще римскими легионерами два тысячелетия назад! Они процветали даже в период турецкого ига, которое длилось 150 лет. Москвичи едут сюда поправить здоровье, восстановить функции опорно-двигательного аппарата, дыхательных путей, оздоравливают кожу и продляют молодость.

И, конечно, патрон Будапешских купален – вечеринки в термальном источнике! Теперь модно не просто "зависать" в одной позе в источнике, а совмещать лечение и наслаждение. Цветомузыка, коктейли, яркие купальники, и все это - в целебной воде. Вы не встретите ничего подобного ни в одной стране мира.

"С каждым годом документы на венгерскую визу подает все больше молодежи. Авиарейсы из Москвы осуществляются ежедневно, и билеты туда недорогие. Лететь всего 2 с небольшим часа, там вкусно, сытно, и доступные цены"
Шандор Фабиан
атташе по туризму посольства Венгрии в Москве


Также стоит отметить, что Будапешт, с одной стороны, славится своей невероятной гастрономией (4 ресторана отмечены мишленовскими звездами), с другой – насыщенной спортивными событиями жизнью. В 2019 году здесь планируют провести 15 Европейскую Маккабиаду (аналог Олимпийских игр, проходит раз в 4 года), чемпионат мира по настольному теннису ITTF в одиночном разряде и чемпионат Европы по волейболу среди женщин.

Топ-3 мест для посещения в Будапеште:

  1. Руин-пабы Будапешта (бары, созданные в старых, заброшенных зданиях);
  2. Здание венгерского парламента;
  3. Королевский дворец.


Кстати, документы на визу вы можете подать самостоятельно в режиме онлайн или воспользоваться услугами визового центра. Со списком необходимых документов можно ознакомиться на официальном сайте посольства.

Фото: depositphotos/dabldy

Дубровник – вся Хорватия в одном городе

Местные жители говорят, что если вы побывали в Дубровнике, то можете смело считать, что увидели всю страну. Здесь сосредоточено все многообразие этого удивительного края: и живописнейшие бухты, и развалины старого города, и чистейшие воды Средиземноморья. Температура воздуха в сентябре здесь держится около +25 градусов, в октябре +21. Осенью погода в Хорватии самая мягкая, а количество солнечных дней в разы больше, чем в Москве. Так что если хотите поймать порцию солнца – смело летите в Дубровник.

Обязательно посетите старый город, где можно ощутить полное погружение в Средневековье. Кстати, если вы путешествуете самостоятельно, советуем идти туда во второй половине дня, когда основной поток туристов, приходящих с лайнеров, уже схлынет, и можно будет спокойно насладиться атмосферой древних замков и крепостей. Также из старого города можно подняться на фуникулере на смотровую площадку и увидеть панораму города и окружающие красоты, как на ладони.

"За последние 3 года поток туристов из России увеличился на 20%, в основном гости приезжают из Москвы и Московской области. Поклонников "Игр престолов" в Дубровнике привлекает старый город – потому что многие сцены из сериала были сняты именно здесь"
Райко Ружичка
директор Национального туристического офиса Республики Хорватии в Москве


Отдельно стоит отметить остров Локрум, до которого можно добраться за 15 минут на корабле. Что действительно удивляет там российских туристов, так это выпрыгивающие из кустов зайцы и спокойно прогуливающиеся по улицам павлины. Берите с собой яблоки и морковку, тогда, возможно, один из ушастых зверьков даст себя погладить. А любители загара "без лямок от купальника" могут заглянуть на нудистский пляж, который пользуется здесь огромной популярностью.

Документы на визу можно подать в консульском отделе посольства Республики Хорватия с понедельника по четверг. Для этого необходимо предварительно записаться по телефону.

Фото: depositphotos/ingus.kruklitis.gmail.com

Лиссабон – вторая "столица на семи холмах"

Обычно на "ленивом" отдыхе расслабленные горожане сидят в ресторанах, передвигаются мало и успевают за 2 недели набрать пару-тройку килограммов. Но это точно не про Лиссабон! Здесь ярко выражен холмистый рельеф, благодаря чему даже обычная пешая прогулка по городу будет по нагрузке сравнима с тренировкой в спортзале. Угол подъема на холм может доходить до 45 градусов, поэтому упражнения на бедра, икры и пресс вам гарантированы.

Но если вам хочется увидеть весь город сразу, воспользуйтесь лифтовым подъемником Элевадор-ди-Санта-Жушта, который работает уже больше века, с 1902 года. А вот оценить окрестности на уровне первого этажа можно, воспользовавшись знаменитым желтым трамвайчиком № 28, который объезжает все важные достопримечательности.

Молодежь впечатлит район Байру-Альту, где сосредоточено самое большое количество баров и ресторанов. Каждый вечер Байру-Альту словно оживает: отовсюду слышится музыка, узкие улочки переполняются танцующими людьми. и в воздухе царит настоящее веселье. Это чем-то напоминает Никольскую улицу в дни проведения чемпионата мира по футболу.

Еще одна местная легенда, которую невозможно упустить в Лиссабоне – знаменитые слоеные корзиночки со сливочной начинкой. Кондитерскую Пастис-Де-Белем (Pasties De Belem) видно издалека по огромной очереди, тянущейся далеко за пределы самого магазина. Также неподалеку находится остановка, где можно сесть на автобус и доехать до города Синтра. Там, в Национальном дворце, вы сможете увидеть королевские палаты, походить по коридорам полуразрушенного замка мавров и восхититься черными лебедями, плавающими в озерах у дворца Пена.

Напомним, что с 1 апреля текущего года процесс оформления визы в Португалию для россиян было облегчен. Теперь документы рассматриваются 3 дня вместо недели, а получить мультивизу можно на год, вместо шести месяцев.

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