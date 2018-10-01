Теплая Европа: где недорого провести октябрьские выходные

Осень полностью вступила в свои права, принеся с собой сезон отопления и ОРВИ. Но у вас еще есть шанс погреться в теплых лучах Будапешта, вдохнуть средиземноморский воздух Дубровника или размяться на холмах волшебного Лиссабона. Для тех, кому грустно проводить дождливые осенние дни в столице, портал Москва 24 предлагает несколько вариантов путешествия по европейским городам.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Будапешт – столица купален

Венгрия и, в особенности, Будапешт набирает все большую популярность у москвичей. За прошлый год количество туристов из России, посетивших Будапешт, составило 117 тысяч человек, что на 20% выше, чем годом ранее. В среднем, русские туристы проводят в столице Венгрии 3 дня: москвичи чаще прилетают с пятницы по воскресенье, а люди из других регионов страны бывают реже, но остаются дольше. Всего в прошлом году россияне провели в Будапеште 360 тысяч ночей, это на 24% выше, чем два года назад

Наибольшей привлекательностью, несомненно, служат термальные источники. Знаменитые Будапештские купальни использовались еще римскими легионерами два тысячелетия назад! Они процветали даже в период турецкого ига, которое длилось 150 лет. Москвичи едут сюда поправить здоровье, восстановить функции опорно-двигательного аппарата, дыхательных путей, оздоравливают кожу и продляют молодость.

И, конечно, патрон Будапешских купален – вечеринки в термальном источнике! Теперь модно не просто "зависать" в одной позе в источнике, а совмещать лечение и наслаждение. Цветомузыка, коктейли, яркие купальники, и все это - в целебной воде. Вы не встретите ничего подобного ни в одной стране мира.



Шандор Фабиан атташе по туризму посольства Венгрии в Москве "С каждым годом документы на венгерскую визу подает все больше молодежи. Авиарейсы из Москвы осуществляются ежедневно, и билеты туда недорогие. Лететь всего 2 с небольшим часа, там вкусно, сытно, и доступные цены"



Также стоит отметить, что Будапешт, с одной стороны, славится своей невероятной гастрономией (4 ресторана отмечены мишленовскими звездами), с другой – насыщенной спортивными событиями жизнью. В 2019 году здесь планируют провести 15 Европейскую Маккабиаду (аналог Олимпийских игр, проходит раз в 4 года), чемпионат мира по настольному теннису ITTF в одиночном разряде и чемпионат Европы по волейболу среди женщин.

Топ-3 мест для посещения в Будапеште: Руин-пабы Будапешта (бары, созданные в старых, заброшенных зданиях); Здание венгерского парламента; Королевский дворец.



Кстати, документы на визу вы можете подать самостоятельно в режиме онлайн или воспользоваться услугами визового центра. Со списком необходимых документов можно ознакомиться на официальном сайте посольства.

Дубровник – вся Хорватия в одном городе

Местные жители говорят, что если вы побывали в Дубровнике, то можете смело считать, что увидели всю страну. Здесь сосредоточено все многообразие этого удивительного края: и живописнейшие бухты, и развалины старого города, и чистейшие воды Средиземноморья. Температура воздуха в сентябре здесь держится около +25 градусов, в октябре +21. Осенью погода в Хорватии самая мягкая, а количество солнечных дней в разы больше, чем в Москве. Так что если хотите поймать порцию солнца – смело летите в Дубровник.

Обязательно посетите старый город, где можно ощутить полное погружение в Средневековье. Кстати, если вы путешествуете самостоятельно, советуем идти туда во второй половине дня, когда основной поток туристов, приходящих с лайнеров, уже схлынет, и можно будет спокойно насладиться атмосферой древних замков и крепостей. Также из старого города можно подняться на фуникулере на смотровую площадку и увидеть панораму города и окружающие красоты, как на ладони.



Райко Ружичка директор Национального туристического офиса Республики Хорватии в Москве "За последние 3 года поток туристов из России увеличился на 20%, в основном гости приезжают из Москвы и Московской области. Поклонников "Игр престолов" в Дубровнике привлекает старый город – потому что многие сцены из сериала были сняты именно здесь"



Отдельно стоит отметить остров Локрум, до которого можно добраться за 15 минут на корабле. Что действительно удивляет там российских туристов, так это выпрыгивающие из кустов зайцы и спокойно прогуливающиеся по улицам павлины. Берите с собой яблоки и морковку, тогда, возможно, один из ушастых зверьков даст себя погладить. А любители загара "без лямок от купальника" могут заглянуть на нудистский пляж, который пользуется здесь огромной популярностью.

Документы на визу можно подать в консульском отделе посольства Республики Хорватия с понедельника по четверг. Для этого необходимо предварительно записаться по телефону.

Лиссабон – вторая "столица на семи холмах"

Обычно на "ленивом" отдыхе расслабленные горожане сидят в ресторанах, передвигаются мало и успевают за 2 недели набрать пару-тройку килограммов. Но это точно не про Лиссабон! Здесь ярко выражен холмистый рельеф, благодаря чему даже обычная пешая прогулка по городу будет по нагрузке сравнима с тренировкой в спортзале. Угол подъема на холм может доходить до 45 градусов, поэтому упражнения на бедра, икры и пресс вам гарантированы.

Но если вам хочется увидеть весь город сразу, воспользуйтесь лифтовым подъемником Элевадор-ди-Санта-Жушта, который работает уже больше века, с 1902 года. А вот оценить окрестности на уровне первого этажа можно, воспользовавшись знаменитым желтым трамвайчиком № 28, который объезжает все важные достопримечательности.

Молодежь впечатлит район Байру-Альту, где сосредоточено самое большое количество баров и ресторанов. Каждый вечер Байру-Альту словно оживает: отовсюду слышится музыка, узкие улочки переполняются танцующими людьми. и в воздухе царит настоящее веселье. Это чем-то напоминает Никольскую улицу в дни проведения чемпионата мира по футболу.

Еще одна местная легенда, которую невозможно упустить в Лиссабоне – знаменитые слоеные корзиночки со сливочной начинкой. Кондитерскую Пастис-Де-Белем (Pasties De Belem) видно издалека по огромной очереди, тянущейся далеко за пределы самого магазина. Также неподалеку находится остановка, где можно сесть на автобус и доехать до города Синтра. Там, в Национальном дворце, вы сможете увидеть королевские палаты, походить по коридорам полуразрушенного замка мавров и восхититься черными лебедями, плавающими в озерах у дворца Пена.

Напомним, что с 1 апреля текущего года процесс оформления визы в Португалию для россиян было облегчен. Теперь документы рассматриваются 3 дня вместо недели, а получить мультивизу можно на год, вместо шести месяцев.