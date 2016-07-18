На Кутузовском проспекте и Можайском шоссе заработала "выделенка"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В Москве заработала новая выделенная полоса для наземного общественного транспорта. Она проходит по Кутузовскому проспекту и Можайскому шоссе, кроме участка от улицы 1812 года до улицы Генерала Ермолова, сообщает пресс-служба ЦОДД.

Длина полосы составляет 11 километров. Таким образом, протяженность "выделенок" в столице увеличилась до 240,6 километра.

По Кутузовскому проспекту и Можайскому шоссе проходят 26 городских и девять пригородных маршрутов, на которых в общей сложности работает более 250 автобусов и троллейбусов. В рабочие дни общественным транспортом на этих направлениях пользуются около 80 тысяч человек.

По словам директора ГУП "Мосгортранс" Евгения Михайлова, с открытием "выделенок" скорость автобусов и троллейбусов на таких участках возрастает на 15-30 процентов.