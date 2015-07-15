Скорость движения городского транспорта по выделенкам выросла на 30% - Михайлов

Фото: ТАСС/Юрий Белинский

Скорость движения общественного транспорта по выделенным полосам выросла на 30 процентов, сообщил журналистам глава Мосгортранса Евгений Михайлов.

По его словам, городской транспорт стал чаще перевозить пассажиров именно по выделенным полосам. За первые шесть месяцев года автобусы и троллейбусы проехали по ним 192,5 миллионов раз, когда как за аналогичный период прошлого года - 177,5 миллионов раз, передает корреспондент m24.ru.

Михайлов добавил, что на сегодняшний день по городским выделенным полосам проходит 166 маршрутов наземного транспорта.

Напомним, всего в столице действует 20 выделенных полос для движения общественного транспорта, чэто 215,3 километров. Последняя из них открылась на Звенигородском шоссе 30 мая. К сентябрю 2015 года в Москве планируется ввести в эксплуатацию еще 14,3 километра выделенных полос.

В частности, выделенки появятся на участках следующих улиц:

1,6 километра на Варшавском шоссе;

2,7 километра на Профсоюзной улице;

8,9 километра на Ленинградском шоссе.

Полосы для общественного транспорта введут после завершения реконструкции магистралей.

Жители могут заранее узнать о вводимых ограничениях движения в Москве на официальном сайте Центра организации дорожного движения в разделе "Изменения организации дорожного движения". Там публикуются изменения направления движения, установка дорожных знаков, запрещающих остановку и стоянку транспорта, а также причины введения изменений со сроками проведения работ.