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Наземный транспорт

14 мая 2012, 17:18

Власти Москвы начали ревизию маршрутов общественного транспорта

общественный транспорт опросы наземный транспорт

Московские власти начали крупнейшую ревизию существующих маршрутов наземного общественного транспорта.

Для оценки маршрутов впервые привлекаются жители, сообщает Информационный центр Правительства Москвы.

В Москве проходит телефонный опрос жителей столицы и ближайшего Подмосковья о том, каким видом транспорта и сколько по времени они добираются до работы. По итогам опроса, сообщает Информационный центр Правительства Москвы, будет создана математическая модель развития транспортной инфраструктуры и проведена оптимизация маршрутов общественного транспорта.

В департаменте информационных технологий рассчитывают, что до конца мая в опросе примут участие 50 тысяч москвичей, на данный момент на вопросы по телефону ответили 10 тысяч горожан и еще 2 тысячи заполнили анкеты на сайте ведомства. Приглашения поучаствовать в опросе звучат в столичном метрополитене и наземном общественном транспорте.

Транспортники, однако, полагают, что анкетирование не должно играть решающей роли в расчетах для транспортной реформы. Водители троллейбусов говорят о грядущем сокращении ряда маршрутов в центре города. Провести реформу безболезненно и к общей пользе можно, учитывая не нынешнее состояние маршрутов, а их потенциальные возможности, отмечают эксперты.

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