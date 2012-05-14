Власти Москвы начали ревизию маршрутов общественного транспорта

Московские власти начали крупнейшую ревизию существующих маршрутов наземного общественного транспорта.

Для оценки маршрутов впервые привлекаются жители, сообщает Информационный центр Правительства Москвы.

В Москве проходит телефонный опрос жителей столицы и ближайшего Подмосковья о том, каким видом транспорта и сколько по времени они добираются до работы. По итогам опроса, сообщает Информационный центр Правительства Москвы, будет создана математическая модель развития транспортной инфраструктуры и проведена оптимизация маршрутов общественного транспорта.

В департаменте информационных технологий рассчитывают, что до конца мая в опросе примут участие 50 тысяч москвичей, на данный момент на вопросы по телефону ответили 10 тысяч горожан и еще 2 тысячи заполнили анкеты на сайте ведомства. Приглашения поучаствовать в опросе звучат в столичном метрополитене и наземном общественном транспорте.

Транспортники, однако, полагают, что анкетирование не должно играть решающей роли в расчетах для транспортной реформы. Водители троллейбусов говорят о грядущем сокращении ряда маршрутов в центре города. Провести реформу безболезненно и к общей пользе можно, учитывая не нынешнее состояние маршрутов, а их потенциальные возможности, отмечают эксперты.