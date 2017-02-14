Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 февраля 2017, 08:09

Транспорт

Водителей коммерческих автобусов добавили в базу данных

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Коммерческие перевозчики создали базу данных с информацией о водителях. Воспользоваться сервисом могут все транспортные компании, работающие по госконтракту, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В базе данных хранятся данные о предыдущих местах работы водителей, причинах ухода или увольнения, полученных штрафах и участии в ДТП. Также в программу вносят результаты медосмотров и информацию о наличии разрешения на работу в России для иностранцев.

Сервис должен помочь компаниям-перевозчикам при отборе водителей, что положительным образом скажется на безопасности пассажирских перевозок.

На сегодняшний день в столице работают восемь коммерческих компаний, которые обслуживают 211 маршрутов. В их распоряжении около двух тысяч современных автобусов. Для обслуживания маршрутов наняты около 5,5 тысячи водителей.

Процесс интеграции маршруток в единую систему общественного транспорта начался в Москве в 2015 году. С 15 августа этого года все 211 автобусных маршрутов перешли на единый стандарт оплаты проезда. В новых синих автобусах, которые используют частные перевозчики, действуют любые городские билеты и социальные карты. В них установлены кондиционеры, видеонаблюдение, валидаторы для оплаты проезда, а также электронные табло с названиями остановок и голосовым оповещением пассажиров. Также в новых автобусах начали тестировать бесплатный Wi-Fi.

Водителям новых автобусов категорически запрещено курить в салоне, грубить пассажирам и останавливаться в неположенных местах. Следят за соблюдением правил в новых автобусах сотрудники ГКУ "Организатор перевозок". Они контролируют, чтобы салон был чистым, без несанкционированной рекламы и объявлений, также проверяют, соответствует ли температура в салоне требованиям госконтракта, исправно ли работает оборудование. С помощью специального мобильного приложения контролеры могут в режиме онлайн передавать властям всю информацию о нарушениях перевозчика.

общественный транспорт наземный транспорт базы данных водители компании перевозчики

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика