Водителей коммерческих автобусов добавили в базу данных

Фото: m24.ru/Лидия Широнина
Коммерческие перевозчики создали базу данных с информацией о водителях. Воспользоваться сервисом могут все транспортные компании, работающие по госконтракту, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В базе данных хранятся данные о предыдущих местах работы водителей, причинах ухода или увольнения, полученных штрафах и участии в ДТП. Также в программу вносят результаты медосмотров и информацию о наличии разрешения на работу в России для иностранцев.
Сервис должен помочь компаниям-перевозчикам при отборе водителей, что положительным образом скажется на безопасности пассажирских перевозок.
На сегодняшний день в столице работают восемь коммерческих компаний, которые обслуживают 211 маршрутов. В их распоряжении около двух тысяч современных автобусов. Для обслуживания маршрутов наняты около 5,5 тысячи водителей.
Водителям новых автобусов категорически запрещено курить в салоне, грубить пассажирам и останавливаться в неположенных местах. Следят за соблюдением правил в новых автобусах сотрудники ГКУ "Организатор перевозок". Они контролируют, чтобы салон был чистым, без несанкционированной рекламы и объявлений, также проверяют, соответствует ли температура в салоне требованиям госконтракта, исправно ли работает оборудование. С помощью специального мобильного приложения контролеры могут в режиме онлайн передавать властям всю информацию о нарушениях перевозчика.