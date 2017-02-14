Водителей коммерческих автобусов добавили в базу данных

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Коммерческие перевозчики создали базу данных с информацией о водителях. Воспользоваться сервисом могут все транспортные компании, работающие по госконтракту, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В базе данных хранятся данные о предыдущих местах работы водителей, причинах ухода или увольнения, полученных штрафах и участии в ДТП. Также в программу вносят результаты медосмотров и информацию о наличии разрешения на работу в России для иностранцев.

Сервис должен помочь компаниям-перевозчикам при отборе водителей, что положительным образом скажется на безопасности пассажирских перевозок.

На сегодняшний день в столице работают восемь коммерческих компаний, которые обслуживают 211 маршрутов. В их распоряжении около двух тысяч современных автобусов. Для обслуживания маршрутов наняты около 5,5 тысячи водителей.