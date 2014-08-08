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Конкурсы

08 августа 2014, 18:13

Дептранс объявил победителей конкурса плаката о поведении в транспорте

общественный транспорт плакаты департамент транспорта

Фото: konkurs-plakat.ru

Департамент транспорта объявил победителей конкурса социального плаката "Московский транспорт: с уважением к другим, с любовью к Москве", сообщаетcя на странице ведомства в Facebook.

Конкурс был запущен 29 апреля 2014 года. Главная цель проекта - найти творческие решения, "работающие" на повышение культуры поведения в общественном транспорте.
Гран-при конкурса получила Елизавета Махлина за плакат "Я помню чудное мгновенье".

Фото: konkurs-plakat.ru

В номинации "Культура взаимоотношений на дорогах Москвы" первый приз получила Студия Артемия Лебедева с плакатом "Вас видно за рулем", а второй - Марина Литвина, нарисовавшая плакат "Безопасность и комфорт на дорогах".

Фото: konkurs-plakat.ru

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Она же получила второй приз в категории "Московский транспорт: история любви" за плакат с надписью: "Общественный транспорт – место, где встречаются 28% будущих счастливых пар". Первый приз в этой номинации - планшет Wacom Intuos Pro L - уже вручили Ольге Сизой, которая вырезала силуэт Храма Василия Блаженного из транспортных карт.

В номинации "Дети и дорога: важные вопросы безопасности" победила Екатерина Харитонова - автора плаката "Помогите ребенку перейти дорогу, ведь его дорога только начинается".

Конкурсанты, занявшие вторые месте, получат планшеты Apple iPad mini или их аналоги. Все эти плакаты будут размещены на рекламных носителях Москвы.

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