Самолеты, метро и лимузины: как перевозчики страхуют пассажиров

Как получить деньги за травму в общественном транспорте

Во время произошедшего накануне пожара на Сокольнической линии московского метро пострадали 76 человек, 16 из них были госпитализированы, а четверо до сих пор находятся в реанимации. M24.ru выяснил, могут ли эти люди рассчитывать на страховые выплаты, а также как застрахованы пассажиры разных видов транспорта.

С 1 января 2013 года в России вступил в силу федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика". Согласно закону каждый пассажир общественного транспорта автоматически страхуется на время поездки.

Максимальный размер страховки (в случае гибели пассажира) составляет 2 миллиона 25 тысяч рублей. Также предусмотрены компенсации за незначительный вред здоровью, вплоть до ушибов и ссадин. Действие закона распространяется на все виды транспорта – от самолетов и поездов до маршруток, свадебных лимузинов и даже катафалков.

Даже если перевозчик не застраховал свою ответственность, выплачивать предусмотренные законом компенсации пассажирам он будет из собственного бюджета. А в случает отказа от выплат его могут лишить лицензии. Кроме этого, за отсутствие полиса грозит штраф от 0,5 до1 миллиона рублей для юридических лиц, а для должностных – от 40 до 50 тысяч.

Пассажиры пригородной электрички. Фото: ИТАР-ТАСС

Перевозчик обязан проинформировать пассажиров о страховой компании, с которой он сотрудничает. Объявление с указанием номера договора страхования и реквизитов страховой компании может быть размещено как в местах продажи билетов, на официальном сайте перевозчика, так и в салоне автобуса. Если эта информация пассажирам не предоставляется, перевозчику также грозит штраф – от одной до десяти тысяч рублей.

На метрополитенах действует своя система страхования – они освобождены от обязательных страховых взносов, поэтому компенсацию пострадавшим пассажирам выплачивают из собственной прибыли, при этом выплаты осуществляются на тех же условиях, что и у других перевозчиков. Причем такая страховка выплачивается только за те травмы, которые пассажир получил, находясь в вагоне. Если ущерб здоровью получен на эскалаторе, то здесь действует другой закон – об обязательном страховании опасных объектов. В этом случае пострадавшие могут рассчитывать на выплаты, если сбой произошел по вине метрополитена. Когда пассажир получает травму, нарушив правила пользования эскалатором, например, сев на ступеньку – то компенсация ему не полагается.

А вот пассажиры легкового такси не могут рассчитывать на большую страховку. Они не подпадают под действие закона и защищены только полисом ОСАГО, максимальные выплаты по которому ограничиваются 400 тысячами рублей.

Помимо выплат за ущерб здоровью, пассажиры также могут требовать от перевозчиков компенсацию за пострадавшее имущество – законом предусмотрено возмещение на сумму до 23 тысяч рублей.

Пассажир, который получил травму во время поездки, должен в первую очередь обратиться к водителю: попросить вызвать скорую помощь и ГИБДД. Затем нужно записать фамилию водителя и номер транспортного средства, а также данные свидетелей. Также понадобится взять у водителя или в офисе перевозчика акт о нанесении ущерба жизни и здоровью пассажира. Потом, по направлению страховой компании, придется пройти судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить степень тяжести травмы.

Для того чтобы получить страховку нужны следующие документы: заявление о выплате страхового возмещения, акт о причинении вреда жизни и здоровью пассажира, заключение судебно-медицинской экспертизы, паспорт и справка из медучреждения. Закон не ограничивает сроки обращения за денежными выплатами.

Григорий Медведев