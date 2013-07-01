Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июля 2013, 14:27

Транспорт

Следить за автобусами можно будет с помощью табло и приложения

До конца года в Москве запустят систему, позволяющую отслеживать наземный общественный транспорт по всему маршруту. Для пассажиров на остановках появятся электронные табло, где в режиме реального времени можно будет получить точную информацию о прибытии автобуса, троллейбуса или трамвая.

По словам первого замглавы департамента транспорта Евгения Михайлова, всего планируется установить 600 электронных табло. "Также для удобства пассажиров будут разработаны специальные приложения с навигацией наземного транспорта для мобильных устройств", - приводит его словам информационный центр правительства Москвы.

Евгений Михайлов также отметил, что эти нововведения позволят пассажирам более точно рассчитывать свой маршрут, сократить время ожидания и очереди на транспорт.

Сайты по теме


общественный транспорт наземный транспорт мобильные приложения Евгений Михайлов электронные табло

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика