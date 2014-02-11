На Савеловском вокзале просела платформа

На Савеловском вокзале на севере Москвы просела платформа. Сейчас место ЧП огорожено. Ведутся ремонтные работы.

"Произошло повреждение опорного блока, из-за чего просела опорная плита. Просадка прошла в воскресенье", - цитирует телеканал "Москва 24" пресс-секретаря дирекции железнодорожных вокзалов ОАО "РЖД" Дмитрия Писаренко.

Также в РЖД отметили, что "просадка возможна при резких перепадах температур". По данным специалистов, платформа опустилась на 30-40 сантиметров. План восстановления конструкции будет принят до 14 февраля.

Пострадавших в результате случившегося нет. Доступ пассажиров на платформу сейчас ограничен. В пресс-службе МЧС отметили, что спасателей туда пока не вызывали.