Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 февраля 2014, 09:45

Происшествия

На Савеловском вокзале просела платформа

На Савеловском вокзале просела платформа

На Савеловском вокзале на севере Москвы просела платформа. Сейчас место ЧП огорожено. Ведутся ремонтные работы.

"Произошло повреждение опорного блока, из-за чего просела опорная плита. Просадка прошла в воскресенье", - цитирует телеканал "Москва 24" пресс-секретаря дирекции железнодорожных вокзалов ОАО "РЖД" Дмитрия Писаренко.

Также в РЖД отметили, что "просадка возможна при резких перепадах температур". По данным специалистов, платформа опустилась на 30-40 сантиметров. План восстановления конструкции будет принят до 14 февраля.

Пострадавших в результате случившегося нет. Доступ пассажиров на платформу сейчас ограничен. В пресс-службе МЧС отметили, что спасателей туда пока не вызывали.

обрушения Савеловский вокзал железнодорожные платформы чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика