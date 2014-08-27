"Активные граждане" выберут единые даты школьных каникул

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Москвичи смогут выбрать единые сроки проведения школьных каникул, отдав свой голос в сервисе "Активный гражданин", сообщил глава департамента образования Исаак Калина.

"На выбор москвичам предложат три графика, отобранные экспертами. Тот, который получит абсолютное большинство голосов, мы и предложим московским школам", - приводит слов Калины Агентство "Москва".

Напомним, что ранее с помощью электронного референдума горожане уже проголосовали за введение единых сроков школьных каникул.

"Активный гражданин" - на что повлияли горожане

Более 70 процентов проголосовавших одобрили эту инициативу. Кроме того, более трети высказались за уменьшение домашнего задания для школьников, а 32 процента высказались за то, чтобы сохранить его в прежнем объеме. При этом 17,5 процентов предложили передать решение этого вопроса управляющему совету школы.

За дополнительные занятия в группах продленного дня проголосовали 85,7 процентов участников опроса. Также большинство поддержало и идею о проведении дополнительных занятий до начала уроков. При этом более 35 процентов считают, что занятия до уроков не нужны.

Формат видеоконференции удобным для родительских собраний назвали более 41 процента участников опроса, 36,4 процента считают, что лучше общаться с учителями в живую.

По поводу ограничения доступа в интернет в школах 31,33 процента опрошенных считают, что необходимо установить фильтр для "взрослых" сайтов; 31,41 процента проголосовали за ограничение доступа ко всем ресурсам, кроме образовательных, 24,05 процента высказались за ограничение доступа к социальным сетям.

Всего в опросе на тему "Организация учебного процесса в школах", проходившего с 11 по 24 июня 2014 года, приняли участие 83, 7 тысячи человек.

Единые сроки каникул планируется ввести в столичных школах в 2015-2016 учебном году.