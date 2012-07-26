Власти Подмосковья запретят строить детские сады без бассейнов

ИТАР-ТАСС

Власти Московской области запретят строить детсады без бассейнов. По мнению чиновников, оздоровление малышей гораздо важнее преодоления дефицита мест в дошкольных учреждениях, пишут "Известия".

Согласно региональной программе "Развитие образования в 2012–2014 годах" все новые детские сады Подмосковья должны будут иметь собственные купальни. Их длина составит 25-30 метров, сообщил изданию пресс-секретарь областного министерства образования Андрей Финогенов.

Эксперты уже подсчитали, что строительство среднего типового детского сада стоит около 25 миллионов рублей. Тогда как возведение бассейна в помещении увеличивает затраты. Основная часть выделенных средств будет уходить на обслуживание искусственного водоема. Из-за высокой цены подобного проекта застройщики могут попросту отказаться от строительства детсадов.

Отметим, московские чиновники, в отличие от областных коллег, напротив, приняли решение отказаться от строительства бассейнов внутри дошкольных учреждений. Тем самым власти столицы намерены ликвидировать дефицит мест в детсадах.