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Москва 24

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Общество

26 марта 2014, 17:15

Московским школам предложили перейти на пятидневную учебную неделю

образование учителя школьники учебная неделя

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичным школам предложили перейти на пятидневную учебную неделю с сентября этого года, сообщает издание префектуры САО.

С инициативой выступила председатель совета руководителей образовательных учреждений севера Москвы и директор школы № 1409 Ирина Ильичева. По ее словам, большинство родителей и учеников поддерживают эту инициативу, но среди чиновников от образования идут споры.

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"Мы исходим из того, что дети устают, они переутомлены, это ведет к нервным срывам. Поэтому второй день отдыха для детей - это очень нужно. Выходные дети должны проводить в семье - это важно и для детей, и для родителей", - уточнила она.

Добавим, ранее за введение пятидневной учебной недели выступили 74 процента столичных педагогов. Такие данные социологического опроса, проведенного в октябре прошлого года на съезде учителей.

Кроме того, 84 процента столичных учителей считают удобной новую систему электронных журналов и дневников.

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