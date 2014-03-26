Московским школам предложили перейти на пятидневную учебную неделю

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичным школам предложили перейти на пятидневную учебную неделю с сентября этого года, сообщает издание префектуры САО.

С инициативой выступила председатель совета руководителей образовательных учреждений севера Москвы и директор школы № 1409 Ирина Ильичева. По ее словам, большинство родителей и учеников поддерживают эту инициативу, но среди чиновников от образования идут споры.

"Мы исходим из того, что дети устают, они переутомлены, это ведет к нервным срывам. Поэтому второй день отдыха для детей - это очень нужно. Выходные дети должны проводить в семье - это важно и для детей, и для родителей", - уточнила она.

Добавим, ранее за введение пятидневной учебной недели выступили 74 процента столичных педагогов. Такие данные социологического опроса, проведенного в октябре прошлого года на съезде учителей.

Кроме того, 84 процента столичных учителей считают удобной новую систему электронных журналов и дневников.