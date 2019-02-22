Чем может закончиться отмена оценок за домашние задания

Московские родители предложили не ставить детям оценки за домашние задания. По их мнению, школьники испытывают стресс, если не сделали или не справились с домашней работой. В таком случае ребенок идет в школу с тревогой, зная, что учитель может поставить ему "двойку". Председатель экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования Москвы Людмила Мясникова уверена, что стрессовых ситуаций станет меньше, если выполнение домашнего задания не будет оцениваться. Однако некоторые эксперты отнеслись к этой инициативе не столь оптимистично. Читайте про все "за" и "против" такого подхода.
Опасная идея?
Председатель Родительского всероссийского сопротивления Мария Мамиконян убеждена, что в случае реформы дети будут отлынивать от выполнения домашних заданий. "Этого ни в коем случае нельзя делать. Надо восстанавливать качественное образование и определенную строгость к процессу обучения, в котором домашние задания занимают существенное место", – сказала Мамиконян порталу Москва 24.
По ее словам, это новшество стоит принять, только если "мы хотим, чтобы дети выросли необразованными дикарями, заведомо обреченными на отсутствие дальнейшего жизненного пути". "Главное в этом случае – идея комфорта. Она очень опасна и никак не может поспособствовать становлению человека, тем более образованного и культурного", – заявила эксперт.
Детский демотиватор
Напротив, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец поддерживает инициативу московских родителей. "Нашим законом об образовании предполагается, что домашние задания дети делают сами. А не родители вместе с ними сидят до двух часов ночи. То, насколько качественно делает ребенок домашнее задание, зависит от того, насколько хорошо учитель объяснил предмет в школе", – пояснила она.
По ее мнению, если ребенок дома не справился, а родители на работе, то этот вопрос "прежде всего к учителю". И если ученик старался, сделал домашнее задание, но неправильно, то учитель должен ему еще раз индивидуально объяснить тему, а не ставить двойку, отметила Волынец.
Эксперт добавила, что неудовлетворительные оценки за домашнюю работу "портят всю картину, табель, итоговые оценки, демотивируют ребенка". "Поэтому учитель может ставить оценку, допустим, в тетради, но в официальный журнал эти отметки идти не должны", – подчеркнула она.
Страна без оценок
В свою очередь, главный внештатный детский психиатр департамента здравоохранения Анна Портнова считает, что проблема оценок куда шире. "Мне кажется, что тема отмены оценок за домашние задания несколько обрывочная. Возможно, стоит подумать о полном отказе от оценок. В качестве эксперимента это уже внедрено в нескольких школах, в том числе в Москве. Например, в Финляндии и Китае вообще нет никаких оценок. Считается, что это менее психологически травматично", – предложила Портнова.
По ее словам, нет смысла отменять только оценки за домашнее задание. "Ребенок травмируется не только ими, но и контрольными работами, вызовом к доске. Эту проблему нужно решать в комплексе", – добавила психиатр.
"Впрочем, можно и вовсе отменить домашние задания, но при этом несколько удлинить занятия, чтобы дети все выполняли в школе", – добавляет эксперт.
Портнова пояснила, что опыт стран, отказавшихся от оценок, показывает, что это не отражается на уровне знаний. "В одном классе сидит очень способный ребенок, получает пятерки, задает планку, а другие дети не могут до нее дотянуться, получают тройки, хотя стараются. Это фрустрация для менее способных детей. Они понимают, что надрываются, но пятерку им все равно не поставят", – подчеркивает Портнова. При этом эксперт добавила, что оценки по сути – это "уравниловка".