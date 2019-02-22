Чем может закончиться отмена оценок за домашние задания

Московские родители предложили не ставить детям оценки за домашние задания. По их мнению, школьники испытывают стресс, если не сделали или не справились с домашней работой. В таком случае ребенок идет в школу с тревогой, зная, что учитель может поставить ему "двойку". Председатель экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования Москвы Людмила Мясникова уверена, что стрессовых ситуаций станет меньше, если выполнение домашнего задания не будет оцениваться. Однако некоторые эксперты отнеслись к этой инициативе не столь оптимистично. Читайте про все "за" и "против" такого подхода.

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Опасная идея?

Председатель Родительского всероссийского сопротивления Мария Мамиконян убеждена, что в случае реформы дети будут отлынивать от выполнения домашних заданий. "Этого ни в коем случае нельзя делать. Надо восстанавливать качественное образование и определенную строгость к процессу обучения, в котором домашние задания занимают существенное место", – сказала Мамиконян порталу Москва 24.





Мария Мамиконян Председатель Родительского всероссийского сопротивления А идти на поводу у детского нежелания учиться – это самое странное, что можно придумать.

По ее словам, это новшество стоит принять, только если "мы хотим, чтобы дети выросли необразованными дикарями, заведомо обреченными на отсутствие дальнейшего жизненного пути". "Главное в этом случае – идея комфорта. Она очень опасна и никак не может поспособствовать становлению человека, тем более образованного и культурного", – заявила эксперт.

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Детский демотиватор

Напротив, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец поддерживает инициативу московских родителей. "Нашим законом об образовании предполагается, что домашние задания дети делают сами. А не родители вместе с ними сидят до двух часов ночи. То, насколько качественно делает ребенок домашнее задание, зависит от того, насколько хорошо учитель объяснил предмет в школе", – пояснила она.

По ее мнению, если ребенок дома не справился, а родители на работе, то этот вопрос "прежде всего к учителю". И если ученик старался, сделал домашнее задание, но неправильно, то учитель должен ему еще раз индивидуально объяснить тему, а не ставить двойку, отметила Волынец.





Ирина Волынец председатель Национального родительского комитета Если ребенок не делал домашнее задание вообще – это другой разговор. Тогда вопросы к родителям, семье.

Эксперт добавила, что неудовлетворительные оценки за домашнюю работу "портят всю картину, табель, итоговые оценки, демотивируют ребенка". "Поэтому учитель может ставить оценку, допустим, в тетради, но в официальный журнал эти отметки идти не должны", – подчеркнула она.

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Страна без оценок

В свою очередь, главный внештатный детский психиатр департамента здравоохранения Анна Портнова считает, что проблема оценок куда шире. "Мне кажется, что тема отмены оценок за домашние задания несколько обрывочная. Возможно, стоит подумать о полном отказе от оценок. В качестве эксперимента это уже внедрено в нескольких школах, в том числе в Москве. Например, в Финляндии и Китае вообще нет никаких оценок. Считается, что это менее психологически травматично", – предложила Портнова.

По ее словам, нет смысла отменять только оценки за домашнее задание. "Ребенок травмируется не только ими, но и контрольными работами, вызовом к доске. Эту проблему нужно решать в комплексе", – добавила психиатр.

"Впрочем, можно и вовсе отменить домашние задания, но при этом несколько удлинить занятия, чтобы дети все выполняли в школе", – добавляет эксперт.





Анна Портнова психиатр Такой вариант облегчил бы жизнь всем, в том числе родителям. Это бы избавило их от необходимости постоянно пытаться заставить ребенка сесть за уроки.

Портнова пояснила, что опыт стран, отказавшихся от оценок, показывает, что это не отражается на уровне знаний. "В одном классе сидит очень способный ребенок, получает пятерки, задает планку, а другие дети не могут до нее дотянуться, получают тройки, хотя стараются. Это фрустрация для менее способных детей. Они понимают, что надрываются, но пятерку им все равно не поставят", – подчеркивает Портнова. При этом эксперт добавила, что оценки по сути – это "уравниловка".