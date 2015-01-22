Льготная аренда для частных школ и детсадов сохранится - Ефимов

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Льготная арендная плата для частных образовательных учреждений столицы (школы, детские сады) сохранится, сообщили M24.ru в департаменте имущества города.

"По всем заявкам, которые поступают в департамент, льготная ставка будет сохранена", - сказал руководитель департамента городского имущества Владимир Ефимов.

Ранее "Коммерсант" сообщал, что столичные частные школы и детские сады оказались под угрозой закрытия из-за резкого повышения арендной платы столичными властями. По информации издания, Росреестр требовал повысить арендную плату для частных школ и детских садов до рыночной цены.

По словам пресс-службы, ранее в городе действительно была такая проблема, однако после разъяснений ФАС России и Минэкономики позиция Росреестра о повышении арендной платы до рыночной ставки была скорректирована.



В пресс-службе напомнили, что в соответствии с постановлением правительства города (№ 449-ПП от 04.09.2012) арендная плата в размере 1 800 руб. за 1 кв. метр в год устанавливается для частных образовательных организаций дошкольного, начального и общего образования, а также для иностранных организаций, которые занимаются образовательной деятельностью по воспитанию и обучению детей.

Анатолий Федотов