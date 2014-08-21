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Общество

21 августа 2014, 12:57

С октября в школах Москвы появятся уроки интернет-этики

образование уроки интернет-этика

Фото: ИТАР-ТАСС

С 1 октября в столичных школах начнут преподавать факультативный курс "Полезный Интернет". Новшество сначала появится в программе обучения пятых классов, сообщает агентство "Москва".

В ходе курса детей научат правильно расставлять приоритеты в общении в социальных сетях, не оставлять на страничках Интернета свой адрес и контактные данные. Школьники также узнают о пиратстве, авторских правах и настройке Wi-Fi.

Новый предмет появится в заведениях, которые приняли участие в проекте "Школа новых технологий". В рамках этого мероприятия в образовательных учреждениях создадут IT-среду, которая позволит быстрее усваивать предметы.

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В результате конкурса отберут 200 школ, которые получат финансирование для внедрения инновационных проектов, образовательные и экскурсионные программы на базе ведущих IT-компаний.

Поставка оборудования для 20 школ-победителей первого этапа проекта запланирована на осень этого года. В образовательных учреждениях появятся виртуальные музеи, цифровые лаборатории, классы робототехники и другие приспособления.

Отметим, что с этого года обучение в большинстве школ столицы будет пятидневным, а не шестидневным, как в последние годы.

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