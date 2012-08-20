В городских округах пройдет благотворительная акция к 1 сентября

Москвичам предложат помочь со сбором детей в школу малоимущим семьям. Первый сбор помощи пройдет 25 августа, в столице будут работать более 300 стационарных пунктов приема вещей для школьников, а по улицам будут курсировать передвижные пункты

Накануне нового учебного года департамент социальной защиты населения города Москвы при поддержке правительства Москвы проводит 25 августа Общегородскую благотворительную акцию «Семья помогает семье: Готовимся к школе!».

Целью акции является оказание адресной социальной поддержки московским семьям с детьми, оказавшимся в тяжелом материальном положении и испытывающим материальные трудности при подготовке детей к новому учебному году, сообщает пресс-служба столичного департамента социальной защиты населения.

В период проведения благотворительной акции в городе будут открыты 320 пунктов приема благотворительной помощи от населения и спонсоров: 154 передвижных и 166 стационарных пунктов по сбору вещей.

О местонахождении пунктов можно узнать на сайте Департамента социальной защиты населения или по телефонам - (495) 623-10-59 и (495) 623-13-12.

Центральной площадкой проведения Общегородской благотворительной акции «Семья помогает семье: Готовимся к школе!» 25 августа станет Школьная улица, расположенная вблизи станций метро "Площадь Ильича", "Римская" и являющаяся пешеходной зоной. Для семей с детьми запланирована интересная праздничная программа, проведение конкурсов и викторин. Кроме того, в рамках ярмарки выходного дня на этой площадке будет организована продажа школьно-письменных принадлежностей, одежды, обуви для детей и подростков. Здесь же будет работать благотворительный киоск по приему помощи от населения и спонсоров для детей из малообеспеченных семей.

В прошлом году в рамках подобной акции на пункты приема благотворительной помощи было принесено рекордное количество канцелярских и школьных принадлежностей - 449,5 тысяч предметов. Поддержать соседей тогда пришли 18,5 тысяч москвичей. В акции также приняли участие около 900 коммерческих, торговых, промышленных и других организаций.

По итогам акции благотворительная помощь была оказана более чем 10 тысячам семей: многодетным; семьям, имеющим детей с ограничениями здоровья; опекунским и неполным семьям; семьям, в которых один или оба родителя остались без работы; малообеспеченным семьям.