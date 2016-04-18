Свыше 600 студентов из 40 стран поучаствуют в международной модели ООН в Москве

Фото: vk.com/mimun2016

Более 600 студентов и старшеклассников из 40 стран принимают участие в открывшейся сегодня в университете МГИМО студенческой ролевой игре "Московская международная Модель ООН 2016". Об этом сообщил на открытии мероприятия ректор МГИМО Анатолий Торкунов, передает ТАСС.

"Студенты, учащиеся старших классов – это люди, которые озадачены тем, как сегодня складывается ситуация в мире, которые хотят обсудить, а в некоторых случаях и порекомендовать старшим, что надо сделать для того, чтобы ситуация выправилась, чтобы жизнь на планете становилась более комфортной и более безопасной для всех", – сказал Торкунов.

Ректор отметил, что существует позитивный результат этой конференции, которая проводится уже почти 20 лет. "Многие участники Модели работают сейчас на ответственных интересных направлениях, стали дипломатами, работают в других сферах, – заметил Торкунов.

В свою очередь директор Информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов подчеркнул, что "за 70 лет истории ООН проделала большую работу и доказала свою высокую эффективность".

"Участие в различных заседаниях Модели будет полезно вам в том числе тем, что поможет научиться общаться и договариваться. А консенсус - это один из базовых элементов в работе ООН", – сказал Кузнецов, обращаясь к студентам.

Международная Модель ООН является крупнейшей студенческой конференцией в России и Восточной Европе. Первое такое мероприятие прошло в стенах МГИМО в 1999 году. В 2000 году конференция приобрела международный статус, и с того момента проводится ежегодно.