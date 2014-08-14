Ректоры вузов отчитаются об отмене "комендантского часа" в общежитиях

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Ректоры российских вузов отчитаются перед властями об отмене "комендантского часа" в общежитиях. Главы вузов, студенты которых по-прежнему информируют Минобрнауки России об ограничениях входа в общежитие ночью, понесут персональную ответственность, если будут утверждать, что "комендантский час" отменен.

Руководителям учебных заведений, студенты которых заявляют, что их права на свободный вход и выход из общежития в любое время дня и ночи не соблюдаются, придется до 22 августа предоставить в Минобрнауки информацию об отмене "комендантского часа". Письмо соответствующего содержания ректорам направил замглавы ведомства Вениамин Каганов.

Каганов, помимо этого, напомнил руководству вузов, что отправлять студентов на "отработки" за возвращение в общежитие после полуночи недопустимо, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки России.

Напомним, что Минобрнауки запретило столичным вузам устанавливать "комендантский час". Письмо с этим требованием было направлено руководителям учебных заведений еще в мае. Уточнялось, что введение "комендантского часа" недопустимо по закону.

"Московский патруль": Студенты требуют отменить комендантский час

Как ранее сообщал M24.ru, запрос о проверке более 70 российских вузов, студенты которых до сих пор не могут попасть в свои общежития ночью, уже направлен в Генпрокуратуру России. Проверку инициировал уполномоченный по правам студентов Артем Хромов - он собрал несколько сотен жалоб от учащихся. В список вузов, студенты которых пожаловались на "комендантский час", попали, в частности, Московский университет дизайна и технологии (МГУДТ) и РЭУ имени Плеханова.