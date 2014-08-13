Прокуратура проконтролирует выдачу школьникам бесплатных учебников

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Подмосковная прокуратура проконтролирует выдачу школьникам бесплатных учебных пособий, сообщает в среду, 13 августа, пресс-служба ведомства.

Проверка будет организована для контроля за соблюдением требований законодательства, которое гарантирует получение несовершеннолетними бесплатного образования.

Мероприятия пройдут во всех городских округах и муниципальных районах Московской области.

Ранее M24.ru сообщало, что рейтинги школ будут снижать из-за выпускников, удаленных с ЕГЭ за списывание.

Школы будут наказывать только в случае, если удаленный с ЕГЭ ученик проучился там как минимум 10 и 11 классы.

Количество вычитаемых из рейтинга баллов будет зависеть от общего числа учеников в школе: чем меньше учащихся, тем больше процентов теряет учреждение.

Например, школа со 100 выпускниками потеряет 5% рейтинга за одного удаленного с экзамена ученика. А школа, в которой всего 25 выпускников, - 20% баллов.

По предварительной информации, санкции в основном коснутся школ с высокими рейтингами.