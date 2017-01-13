Прием абитуриентов запрещен в пяти российских вузах

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Рособрнадзор запретил прием абитуриентов в пять вузов и еще трех лишил аккредитации. Об этом сообщается на официальном портале ведомства.

Прием запрещен в Сергиево-Посадский гуманитарный институт, Московский областной гуманитарный институт, Астраханский филиал Университета российского инновационного образования, Нижегородский филиал Университета российского инновационного образования и Союз "Некоммерческое партнерство высшего образования "Институт международных социально-гуманитарных связей". Отмечается, что все они не исполнили предписания ведомства.

Аккредитации лишились Государственной аккредитации Кировский институт (филиал) АНО ВО Московского гуманитарно-экономического университета, частично – Российский государственный аграрный заочный университет и филиал Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика Решетнева в Железногорске.

Помимо этого, Рособрнадзор лишил лицензии Череповецкий филиал Университета российского инновационного образования.