Музыкальные школы Москвы превратят в универсальные культурные центры

Музыкальные школы Москвы превратят в культурные центры

Музыкальные школы Москвы ждет масштабный ребрендинг. В планах - объединение по территориальному принципу и ремонт помещений, сообщает телеканал "Москва 24".

Также изменится программа обучения. Она будет включать новые направления - RNB и джаз.

Как рассказала руководитель дирекции образовательных программ департамента культуры Екатерина Калачикова, эксперимент проведут в Восточном округе. Там выберут три школы для изменений. Каждая из них затем станет типовым проектом для остальных учреждений.

В итоге музыкальные школы должны превратиться в культурные центры, а заниматься там смогут не только дети, но и взрослые. Кроме того, в школах искусств будут давать концерты и показывать спектакли.