Про образование: на круглом столе обсудят новые форматы обучения школьников

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

9 декабря в столице пройдет круглый стол под названием "Будущее российского ИТ-образования: новые форматы школьного обучения", организованный газетой "Ведомости". Онлайн-трансляцию мероприятия смотрите на m24.ru.

На круглом столе обсудят создание создание ИТ-классов и развитие образования с применением компьютерных технологий в школах, а также нормы, которым должно соответствовать среднее образовательное учреждение.

В мероприятии примут участие руководитель департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев, заместитель директора городского методического центра департамента образования города Москвы Михаил Бородин, и. о. директора Московского центра технологической модернизации образования Алексей Щегольцов и другие эксперты.

Когда: 9 декабря Кто: Артем Ермолаев, Михаил Бородин, Алексей Щегольцов и другие эксперты Что: круглый стол о будущем ИТ-образования Кому смотреть: родителям, педагогам и тем, кто интересуется переменами в образовании

Начало трансляции в 10.00.