Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 февраля 2013, 23:43

Общество

Столичных школьников научат пользоваться городскими интернет-порталами

Фото: ИТАР-ТАСС

Школьники Москвы научаться обращаться с интернет-порталами своего города. Как сообщает пресс-служба департамента образования столицы, в учебных заведениях с февраля стартует специальный обучающий проект.

Учебный модуль "Московский школьник – информационный гражданин" интегрирует обществознание и информатику, не требуя при этом изменения программы или сокращения учебных часов.

Ориентирован проект на школьников 8-11 классов и призван сформировать навыки работы с порталами и научить пользоваться пакетом предоставляемых госуслуг. По окончании курса учащиеся пройдут тестирование на знание программы.

образование госуслуги школьники семейная и молодёжная политика

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика