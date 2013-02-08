Столичных школьников научат пользоваться городскими интернет-порталами

Фото: ИТАР-ТАСС

Школьники Москвы научаться обращаться с интернет-порталами своего города. Как сообщает пресс-служба департамента образования столицы, в учебных заведениях с февраля стартует специальный обучающий проект.

Учебный модуль "Московский школьник – информационный гражданин" интегрирует обществознание и информатику, не требуя при этом изменения программы или сокращения учебных часов.

Ориентирован проект на школьников 8-11 классов и призван сформировать навыки работы с порталами и научить пользоваться пакетом предоставляемых госуслуг. По окончании курса учащиеся пройдут тестирование на знание программы.