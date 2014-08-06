Электронными услугами пользуются 60 процентов москвичей - Собянин

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Более половины жителей столицы активно пользуются электронными госуслугами, сообщил Сергей Собянин в среду на заседании правительственной комиссии под руководством Дмитрия Медведева.

"60 процентов москвичей в той или иной мере уже пользуются электронными услугами в Москве. Одна из популярных — это образовательная услуга. Мы первыми в России перешли на онлайн-запись в школы, детские сады, кружки, секции", - отметил Сергей Собянин.

По словам мэра, в 2011 году, когда услуга начинала вводиться, многие родители были уверены, что лучше обратиться лично к директору образовательного учреждения. Однако теперь жители города по достоинству оценивают удобство дистанционной записи детей. В частности, используя онлайн-сервисы, можно подавать заявки сразу в несколько школ.

Как записать ребенка в первый класс через интернет

Система электронной записи первоклассников позволяет точно рассчитывать и распределять учебную нагрузку между московскими школами, а также корректировать количество начальных классов в зависимости от спроса на конкретное учебное заведение. Так, вместо двух первых классов может открыться три, если число желающих попасть в данную школу будет достаточно велико.

Через интернет можно также записать ребенка в детский сад, секцию, музыкальную школу. Для льготных категорий детей доступна подача заявки на летний отдых.

В рамках проекта "Безопасная школа" в столице запущены и такие электронные сервисы, как контроль прохода в образовательные учреждения, безналичный расчет за питание, видеонаблюдение.

В 2014 году запись в детсады и школы станет полностью электронной

"Электронный дневник введен во всех школах. Ряд сервисов внедряется, такие как "Проход в школу", "Обслуживание в буфете", "SMS-оповещения". Они частично сейчас обкатываются. Родители привыкают, более того, есть большая потребность в тех же SMS-сообщениях, когда родитель хочет знать, что ребенок пришёл в школу, прошел через соответствующие устройства, пришел в буфет, покушал, что он покушал", - сказал Собянин.

В самих школах внедряется современное оборудование. В частности, все учителя города уже обеспечены ноутбуками, а школьные компьютерные классы обновлены. В учебные заведения поставлено более 12 тысяч интерактивных досок, около 30 тысяч учителей овладели навыками работы с ними. Их обучение продолжается.

Еще одно московское нововведение - электронные учебники. "Это тоже московское ноу-хау - электронные учебники. В течение полутора лет мы работаем с общественностью и со специалистами-учеными по разработке электронных учебников. Сегодня реализовано шесть учебников, пять из них будет внедрено в шести школах с 1 сентября, но необходимо, на мой взгляд, смелее двигаться и разрешить пользоваться электронными учебниками всем желающим", - отметил Сергей Собянин.

Напомним, что 36 процентов учебных заведений полностью отказались от бумажных дневников, остальные школы пока используют и электронные, и обычные. Осенью 2014 года московские школы начнут пользоваться единым электронным журналом.

Что касается видеонаблюдения за детьми, то, как ранее сообщал M24.ru, в ближайшее время родители смогут следить за своими малышами в детских садах в режиме онлайн.