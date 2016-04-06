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Общество

06 апреля 2016, 21:28

Результаты пробного ЕГЭ по нескольким предметам опубликовали на pgu.mos.ru

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Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Результаты досрочного Единого государственного экзамена по русскому языку, математике базового уровня, информатике и истории опубликованы на московском портале госуслуг.

Для доступа к результатам в разделе "Образование, учеба" на портале нужно ввести код регистрации, указанный в уведомлении на экзамен, и номер документа, удостоверяющего личность.

Всего в рамках досрочного этапа ЕГЭ на московском портале госуслуг опубликовано почти две тысячи работ.

Предварительный график публикации итогов досрочного ЕГЭ можно посмотреть на сайте регионального центра обработки информации Москвы.

Досрочный этап ЕГЭ в 2016 году продлится до 23 апреля. Основной этап госэкзамена пройдет с 27 мая по 30 июня. Детально ознакомиться с расписанием можно на сайте Рособрнадзора.

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