Дополнительные вступительные экзамены в вузах нужно систематизировать – эксперт

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Сдачу дополнительных вступительных экзаменов в вузах нужно систематизировать, заявил в эфире радиостанции "Москва FM" уполномоченный по правам студентов в России Артем Хромов.

Министр образования и науки Ольга Васильева выступила на заключительном этапе конкурса "Учитель года" с предложением ввести дополнительные письменные экзамены для абитуриентов всех высших учебных заведений страны. По ее словам, такие меры нужны, чтобы изменить общественное мнение о том, что школы подготавливают старшеклассников только к сдаче ЕГЭ.

"Необходимо вводить точные критерии, определяющие университеты, которые получат право проведения дополнительных вступительных испытаний. Пока таких учебных заведений не так много. Кроме того, нужно сделать все возможное, чтобы не усилилась коррупционная составляющая и не снизилась доступность образования", – прокомментировал Хромов.

Вузы могут проводить дополнительные вступительные экзамены – эксперт

"Введение возможностей сдачи дополнительных экзаменов обсуждалось еще давно. В частности, это касалось таких предметов, как английский язык. Мне кажется это вполне оправданным. Однако такие меры следует предпринимать поступательно – в противном случае абитуриент может запутаться и не понимать, что от него ожидают", – пояснил эксперт.

Хромов добавил, некоторые университеты уже сейчас могут проводить дополнительные вступительные испытания – в частности, МГУ и СПбГУ. Кроме того, сегодня ряд вузов проводит творческие испытания или дополнительные экзамены по таким направлениям, как международные отношения.

Министр образования Ольга Васильева, в свою очередь, также предложила усовершенствовать ЕГЭ и ввести дополнительную систему оценки знаний выпускников школ по всем предметам.