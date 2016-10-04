Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 октября 2016, 11:03

Общество

Дополнительные вступительные экзамены в вузах нужно систематизировать – эксперт

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Сдачу дополнительных вступительных экзаменов в вузах нужно систематизировать, заявил в эфире радиостанции "Москва FM" уполномоченный по правам студентов в России Артем Хромов.

Министр образования и науки Ольга Васильева выступила на заключительном этапе конкурса "Учитель года" с предложением ввести дополнительные письменные экзамены для абитуриентов всех высших учебных заведений страны. По ее словам, такие меры нужны, чтобы изменить общественное мнение о том, что школы подготавливают старшеклассников только к сдаче ЕГЭ.

"Необходимо вводить точные критерии, определяющие университеты, которые получат право проведения дополнительных вступительных испытаний. Пока таких учебных заведений не так много. Кроме того, нужно сделать все возможное, чтобы не усилилась коррупционная составляющая и не снизилась доступность образования", – прокомментировал Хромов.

Вузы могут проводить дополнительные вступительные экзамены – эксперт

"Введение возможностей сдачи дополнительных экзаменов обсуждалось еще давно. В частности, это касалось таких предметов, как английский язык. Мне кажется это вполне оправданным. Однако такие меры следует предпринимать поступательно – в противном случае абитуриент может запутаться и не понимать, что от него ожидают", – пояснил эксперт.

Хромов добавил, некоторые университеты уже сейчас могут проводить дополнительные вступительные испытания – в частности, МГУ и СПбГУ. Кроме того, сегодня ряд вузов проводит творческие испытания или дополнительные экзамены по таким направлениям, как международные отношения.

Министр образования Ольга Васильева, в свою очередь, также предложила усовершенствовать ЕГЭ и ввести дополнительную систему оценки знаний выпускников школ по всем предметам.

образование вузы абитуриенты университеты вступительные экзамены

Главное

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика