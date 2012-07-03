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Общество

03 июля 2012, 18:34

Подмосковные власти оплатят родителям частные сады

образование компенсации Андрей Шаров мо

Подмосковные власти компенсируют жителям по 20 тысяч рублей за каждого ребенка, посещающего частный детский сад. Благодаря этому стоимость пребывания ребенка в частном и государственном дошкольном учреждении будет уравнена, а очереди в детские сады уменьшатся.

"Мы впервые выделим 100 миллионов рублей на закупку услуг частных детских садов. Мы будем закупать услугу в расчете 20 тысяч рублей на ребенка. Родителям платить не придется, а ребенок будет ходить в частный детский сад", – сообщил председатель правительства Московской области Андрей Шаров.

По словам Шарова, в результате количество мест в дошкольных учреждениях области увеличится на 1250 единиц.

В свою очередь министр образования Московской области Лидия Антонова отметила, что родители сами будут выбирать, в какой детский сад отдавать своего ребенка, а стоимость, пребывания в садике будет средняя по муниципальному образованию.

В настоящее время около 49 тысяч подмосковных детей в возрасте от одного до семи лет нуждаются в предоставлении мест в детских садах, сообщает РИА Новости. В области функционирует 1926 дошкольных образовательных учреждений, в которых занимается 263308 воспитанников. Таким образом, охват дошкольным образованием детей составляет 68%.

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