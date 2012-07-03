Подмосковные власти оплатят родителям частные сады

Подмосковные власти компенсируют жителям по 20 тысяч рублей за каждого ребенка, посещающего частный детский сад. Благодаря этому стоимость пребывания ребенка в частном и государственном дошкольном учреждении будет уравнена, а очереди в детские сады уменьшатся.

"Мы впервые выделим 100 миллионов рублей на закупку услуг частных детских садов. Мы будем закупать услугу в расчете 20 тысяч рублей на ребенка. Родителям платить не придется, а ребенок будет ходить в частный детский сад", – сообщил председатель правительства Московской области Андрей Шаров.

По словам Шарова, в результате количество мест в дошкольных учреждениях области увеличится на 1250 единиц.

В свою очередь министр образования Московской области Лидия Антонова отметила, что родители сами будут выбирать, в какой детский сад отдавать своего ребенка, а стоимость, пребывания в садике будет средняя по муниципальному образованию.

В настоящее время около 49 тысяч подмосковных детей в возрасте от одного до семи лет нуждаются в предоставлении мест в детских садах, сообщает РИА Новости. В области функционирует 1926 дошкольных образовательных учреждений, в которых занимается 263308 воспитанников. Таким образом, охват дошкольным образованием детей составляет 68%.