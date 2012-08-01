Сбор вещей для детей из малоимущих семей пройдет 25 августа

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25 августа в Москве пройдет ежегодная благотворительная акция "Семья помогает семье: Готовимся к школе!". На ней москвичи смогут помочь детям из малоимущих семей подготовиться к школе, сообщает столичный Департамент семейной и молодежной политики.

"25 августа 2012 года в Москве состоится ежегодная Общегородская благотворительная акция «Семья помогает семье: Готовимся к школе!» по сбору одежды, обуви, канцелярских товаров и школьно-письменных принадлежностей", - говорится в сообщении.

В департаменте сообщают, что в этот день в Москве откроется 19 стационарных пунктов по приему материальной помощи от населения и спонсоров.

В прошлом года акция привлекла огромное количество неравнодушных москвичей. На 260 пунктов приема помощи (71 стационарный и 189 передвижных) пришли около 18,5 тысяч горожан, 900 коммерческих и торговых организаций. Было собрано 24,3 тонн одежды, 5,3 тысяч пар обуви, 9,2 тысяч книг, сообщает столичный Департамент социальной защиты населения.