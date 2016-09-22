Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 сентября 2016, 16:30

Общество

Пассажиры оставили более 600 обращений о работе МЦК

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Пассажиры оставили более 600 обращений, связанных с работой Московского центрального кольца(МЦК) с момента его запуска, сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

Замечания и предложения касались системы навигации, работы бесплатного Wi-Fi, оборудования поездов, открытия новых станций и других аспектов. Представители столичной подземки отметили, что все обращения учтены в работе кольца. Мелкие недостатки устраняют незамедлительно.

По обращениям пассажиров, на 15 станциях МЦК появились почти 1000 дополнительных указателей и схем.

Какие станции МЦК открылись для пассажиров

Все пожелания по работе подвижного состава, состояния платформ и расписания движения поездов перенаправлены в ОАО "РЖД". Некоторые замечания метрополитен и железнодорожники устраняют вместе.

Например, пассажиры попросили предупреждать о расположении платформ на станциях, так, как это делают в московской подземке. Объявления записали специалисты метро, а в "Ласточки" их добавляет РЖД.

Обратиться с пожеланиями по работе МЦК можно в сервисные центры "Московский транспорт" и на Единый транспортный портал.

Пассажирское движение на Московском центральном кольце запустили 10 сентября. Открылись 26 станций, 12 пересадок на метро и шесть – на электрички.

Первый месяц стал пробным периодом, поэтому жители и гости столицы пользуются кольцом бесплатно. Столичные власти собирают от первых пассажиров замечания и предложения по работе нового транспортного объекта.

За 11 дней по МЦК прокатились уже более двух миллионов пассажиров.

После 10 октября бесплатной останется только пересадка на кольцо с метро и монорельса. Воспользоваться ей можно будет в течение 90 минут с момента первого прохода через турникет.

Некоторые пожелания пассажиров учли еще до запуска движения. Например, горожане просили оборудовать "Ласточки" кнопками для открытия дверей.

Сюжет: Запуск Московского центрального кольца
обращения сервис ГУП Московский метрополитен МЦК ж/д и вокзалы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика