Пассажиры оставили более 600 обращений о работе МЦК

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Пассажиры оставили более 600 обращений, связанных с работой Московского центрального кольца(МЦК) с момента его запуска, сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

Замечания и предложения касались системы навигации, работы бесплатного Wi-Fi, оборудования поездов, открытия новых станций и других аспектов. Представители столичной подземки отметили, что все обращения учтены в работе кольца. Мелкие недостатки устраняют незамедлительно.

По обращениям пассажиров, на 15 станциях МЦК появились почти 1000 дополнительных указателей и схем.

Какие станции МЦК открылись для пассажиров

Все пожелания по работе подвижного состава, состояния платформ и расписания движения поездов перенаправлены в ОАО "РЖД". Некоторые замечания метрополитен и железнодорожники устраняют вместе.

Например, пассажиры попросили предупреждать о расположении платформ на станциях, так, как это делают в московской подземке. Объявления записали специалисты метро, а в "Ласточки" их добавляет РЖД.

Обратиться с пожеланиями по работе МЦК можно в сервисные центры "Московский транспорт" и на Единый транспортный портал.