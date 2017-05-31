Шойгу доложил Путину о успешном пуске "Калибров" по целям в Сирии

Фото: ТАСС/Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ

Министр обороны Сергей Шойгу проинформировал Владимира Путина об успешной атаке ракетами "Калибр" по "Исламскому государству" (запрещенная в России террористическая организация) в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Пуски провели фрегат "Адмирал Эссен" и подводная лодка "Краснодар" из акватории Средиземного моря. Всего было запущено четыре ракеты. По данным военного ведомства, "Калибры" поразили все цели.