Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 мая 2017, 10:13

Безопасность

Шойгу доложил Путину о успешном пуске "Калибров" по целям в Сирии

Фото: ТАСС/Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ

Министр обороны Сергей Шойгу проинформировал Владимира Путина об успешной атаке ракетами "Калибр" по "Исламскому государству" (запрещенная в России террористическая организация) в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Пуски провели фрегат "Адмирал Эссен" и подводная лодка "Краснодар" из акватории Средиземного моря. Всего было запущено четыре ракеты. По данным военного ведомства, "Калибры" поразили все цели.

оборона Калибр Средиземное море

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика