Данные с черного ящика Су-24 опубликуют 21 декабря

Фото: Москва 24

Результаты расшифровки данных с черного ящика сбитого Су-24 будут представлены 21 декабря, заявил заместитель главкома Воздушно-космических сил (ВКС) Сергей Дронов, сообщает телеканал "Москва 24".

Для расшифровки российская сторона пригласила экспертов из 14 стран, уже согласились принять участие специалисты из Китая, Великобритании и США. Вести расследование будет Международный авиационный комитет (МАК).

Дронов отметил, что накопитель получил повреждения, снимать данные с самописца будут с использованием специальной аппаратуры.

Замглавкома ВКС, выступая перед журналистами, подчеркнул, что Россия располагает доказательствами, подтверждающими, что Су-24 не нарушал границу с Турцией, причем самолет "не представлял опасности" для страны.

Напомним, российский бомбардировщик Су-24 был сбит турецким истребителем, якобы за нарушение сирийско-турецкой границы. При этом никаких попыток связаться с российским экипажем со стороны турецкого самолета зафиксировано не было. Однако Эрдоган заявил, что российский самолет пересек сирийско-турецкую границу и был сбит после десятого предупреждения.

Самолет упал с высоты 6 тысяч метров на сирийской территории в четырех километрах от границы. Один пилот погиб, а второго спас спецназ сирийской армии. Он находится на российской военной базе в Латакии.