Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая 2017, 08:25

Безопасность

Российский истребитель снова сблизился с военным самолетом США

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Истребитель Су-27 российских ВКС снова сблизился с американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, сообщает Fox News.

ЧП произошло в небе над Черным морем. Это уже второй подобный эпизод за прошедшую неделю. 9 мая в районе полудня истребитель Су-30 был поднят в воздух для перехвата неопознанной цели, двигавшейся в сторону государственной границы России.

Пилот истребителя опознал цель – ей оказался такой же P-8A Poseidon. Российский истребитель выполнил маневр "приветствия", после чего самолет американских ВВС сменил курс и направился в противоположную сторону.

оборона Су-27 Черное море

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика