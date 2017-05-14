Российский истребитель снова сблизился с военным самолетом США

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Истребитель Су-27 российских ВКС снова сблизился с американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, сообщает Fox News.

ЧП произошло в небе над Черным морем. Это уже второй подобный эпизод за прошедшую неделю. 9 мая в районе полудня истребитель Су-30 был поднят в воздух для перехвата неопознанной цели, двигавшейся в сторону государственной границы России.

Пилот истребителя опознал цель – ей оказался такой же P-8A Poseidon. Российский истребитель выполнил маневр "приветствия", после чего самолет американских ВВС сменил курс и направился в противоположную сторону.