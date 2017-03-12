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Экспедиция Минобороны первой в мире добралась до острова Котельный в архипелаге Новосибирских островов, передает РИА Новости.

Российские военные с помощью снегоболотной техники прошли 1140 километров по льду моря Лаптевых от поселка Тикси до мыса Святой Нос, а затем и до острова Котельный.

По словам замминистра Обороны Дмитрия Булгакова, во время экспедиции специалисты провели более 100 различных исследований и лабораторных работ, в числе которых – техническое обслуживание и ремонт техники.

Испытаниям подвергли армейские снегоходы, гусеничные транспортеры, специальные транспортные средства на шинах сверхнизкого давления и другие образцы техники.