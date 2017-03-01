Форма поиска по сайту

Новости

01 марта 2017, 10:52

Безопасность

Инженеры собрали полноразмерный макет нового российского бомбардировщика

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Первый полноразмерный макет нового бомбардировщика собрали в компании "Туполев", передает ТАСС.

Макет перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) выполнен по схеме "летающее крыло" (как, например, американский B-2). По некоторым данным, в самолете будут применять технологии снижения заметности, а оружие будет размещаться внутри фюзеляжа.

Предположительно, ПАК ДА поднимется в воздух в районе 2025 года, он получит дозвуковую скорость полета.

Создание нового самолета немного сдвинулось из-за возобновления производства Ту-160. Последний самолет был поставлен в армию в 2009 году, но в 2015-м Сергей Шойгу поручил снова наладить производство, так как, по его словам, "лучшего самолета в сверхзвуковом классе никто еще не придумал".

