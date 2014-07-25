Хрущев и Pepsi: 55 лет назад в Москве открылась американская выставка

Посетители американской выставки в "Сокольниках". Фото: www.sokolniki.com

Ровно 55 лет назад, 25 июля 1959 года, в Москве открылась американская национальная выставка "Промышленная продукция США". О том, как она проходила, - читайте в материале M24.ru.

Выставка достижений капиталистического хозяйства

У мероприятия была официальная цель - улучшить отношения между двумя странами в разгар "холодной войны". Но кроме того, устроители хотели продемонстрировать преимущество американского образа жизни перед советским. Экспозиция стала настоящим "окном в Америку". Москвичи впервые смогли увидеть кусочек заокеанской жизни: автомобили Ford и General Motors, катера, телевизионные установки, кухонные комбайны и посудомоечные машины и многое другое.

Тогда же впервые в СССР впервые легально привезли художественный авангард, в частности, картины Джексона Поллока.

Для проведения выставки отвели 7 гектаров в Парке "Сокольники". На строительство павильонов американцы затратили около 3,5 миллиона долларов. От момента принятия решения о проведении выставки до ее открытия прошло всего семь месяцев, поэтому строителям приходилось работать в ускоренном режиме.

Центром экспозиции стал круглый павильон, перекрытый ажурным решетчатым куполом золотистого цвета, созданный по проекту американского архитектора и инженера Ричарда Фуллера.

Купол из стали, дюралюминия и стекла диаметром 64 и высотой 30 метров опирался на арки из стальных труб, размещенные по периметру здания. Издалека центральный павильон выглядел как бы сложенным из множества кристаллов. Такой эффект создавался благодаря тому, что купол был собран из отдельных "скорлуп" - ромбовидных листов дюралюминия, изогнутых в продольном направлении.

Хрущев и Никсон открывают выставку. Позади - главный павильон. Фото: www.sokolniki.com

Здесь, среди прочего, был выставлен один из первых американских компьютеров, который давал ответы на русском языке на возможные вопросы посетителей об Америке. Программа предполагала около четырех тысяч вариантов ответов.



Второй выставочный павильон размещался за главным купольным сооружением и составлял с ним единый архитектурный ансамбль. Это дугообразное здание было выполнено в металлическом каркасе с легким складчатым покрытием.

Третьим сооружением стало круглое здание циркорамы. Оно было предназначено для показа кинофильмов. Экраны опоясывали зрительный зал, образуя замкнутую круговую панораму.

Кроме того, в "Сокольниках" был построен одноэтажный "американский дом" с типичным интерьером и набором новейшей бытовой техники.

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Одним из самых громких событий выставки стала дегустация Никитой Хрущевым "Пепси-Колы".

Никита Хрущев дегустирует "Пепси-Колу"

Во время открытия выставки вице-президент США Ричард Никсон предложил Хрущеву попробовать газировку, уточнив, что в ассортименте есть напиток привезенный из США, а также сделанный уже здесь, в Москве. Хрущев отпил из обоих стаканчиков и объявил, что московская "Пепси-Кола" намного лучше.

В то время производитель рекламировал напиток под слоганом "Будь общительным, пей "Пепси"!" (Be Sociable, Have a Pepsi!). Фотография пьющего американскую газировку Хрущева появилась во многих западных газетах с подписью "Хрущев хочет быть более общительным".

Директор компании PepsiCo Дональд Кендалл позже признался, что это он попросил Никсона подвести Хрущева именно к киоску Pepsi.

"Кухонные дебаты"

После распития "московской "Пепси-Колы" Хрущев и Никсон начали обсуждать преимущества социалистической и капиталистической моделей экономики.

Во время дискуссии американский вице-президент перечислял и демонстрировал технические достижения своей страны. Особый акцент он сделал на американской бытовой технике, поскольку событие происходило в павильоне современной кухни, на стенде компании General Electric. Именно из-за этого позднее их спор с Хрущевым назвали "кухонными дебатами".

Хрущев же упирал на то, что промышленность Советского Союза ориентирована не предметы роскоши, а на производство действительно значимых товаров. На разнообразие американской бытовой техники он отреагировал саркастическим комментарием: "А у вас нет такой машины, которая бы клала в рот еду и ее проталкивала?"

Образец американского автопрома. Фото: www.sokolniki.com

Кроме того, именно во время "Кухонных дебатов" Хрущев впервые произнес свою знаменитую фразу: "Мы вам покажем кузькину мать!", имея в виду, что и Советскому Союзу есть, чем удивить Америку.

Посетители выставки

На выставке за 6 недель ее работы побывало около 3 миллионов человек - то есть каждый второй житель Москвы.

Для большинства увиденное было настоящим культурным шоком. Американские цветные журналы, например, стали так популярны, что их пришлось прибивать к стенам. Но москвичи тайком отдирали их от стен и уносили с собой.

В павильонах было весело: американцы делали торты и угощали ими всех желающих, демонстрировали американские наряды и прически. Советские женщины были без ума от нейлоновых чулок, укладок и косметики.

Именно американская выставка дала импульс к возникновению современной традиции специализированных выставок. На долгие годы "Сокольники" стали единственной в СССР выставочной площадкой международного уровня.

Григорий Медведев