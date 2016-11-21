Mortal Combat: лекция о противостоянии Сартра и Камю

Да что такого важного в их произведениях? Пора разобраться раз и навсегда

Дата: 21 ноября в 20:00

Место: "Смайл кафе" (Покровка, 48)

Жан-Поль Сартр. Фото: wikimedia.org

Ради чего идти: во-первых, чтобы узнать, что из двоих философов, имена которых постоянно упоминаются в связке, экзитенциалистом является только Сартр. Во-вторых, открыть для себя, что Сартр и Камю, начав с дружбы, стали настоящими врагами. Философ, аспирант НИУ ВШЭ Александр Саттар объяснит, почему почему Сартр отказался от Нобелевской премии, а Камю и не подумал, почему Сартр любил СССР, а Камю – нет, а также разберет ключевые литературные работы обоих философов: "Постороннего", "Чуму" и "Тошноту" Альбера Камю и "Стену" Жана-Поля Сартра.

Что еще: обсуждение понятия свободы и философские советы: что делать, "когда мир не имеет смысла, все тлен, суета и ловля ветра". Кроме того – бесплатный чай и кофе (в качестве утешения).

Цена: 900 рублей по регистрации.