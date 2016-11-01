Автор романа "Авиатор" встретится с ценителями современной литературы

Фото: godliteratury.ru

Творческая встреча с писателем Евгением Водолазкиным пройдет 1 ноября в рамках спецпроекта Академии Никиты Михалкова. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.

Обладатель пяти литературных премий – "Большая книга", "Ясная поляна", конвент "Портал", русско-итальянской премии Горького, сербской премии "Милован Видакович" – Евгений Водолазкин поделится с читателями планами, а также расскажет о перспективе экранизации романа "Авиатор".

Чтобы попасть на встречу, необходимо зарегистрироваться на facebook.

Серия творческих вечеров проводится в Академии во второй раз. Проект преследует образовательные цели и призван содействовать профессиональному росту нового поколения актеров, режиссеров, операторов, продюсеров. Академия запланировала 36 творческих встреч, а также две лаборатории по производству театрально-зрелищных мероприятий и по созданию спектаклей.