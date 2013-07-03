Доллар впервые с середины 2012 года превысил отметку в 33 рубля

Фото: ИТАР-ТАСС

Банк России в среду установил курс доллара на 4 июля на уровне 33,2204 рубля. По сравнению с предыдущим днем, американская валюта подорожала на 27 копеек.

Больше 33 рублей доллар официально стал стоить впервые с середины 2012 года и первый раз в этом году.

Одновременно ЦБ повысил курс евро на две копейки - до 43,0736 рубля. Выше 43 рублей стоимость европейской валюты уже поднималась в этом году несколько раз.

На валютных торгах Московской биржи к середине дня 3 июля курсы основных валют укрепились к рублю, но незначительно. Средневзвешенный курс доллара вырос примерно на восемь копеек до 33,23 рубля, а евро подорожал на пять копеек - до 43,07 рубля.