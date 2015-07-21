На ВДНХ представят около ста объектов культурного наследия

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Порядка ста объектов культурного наследия представят на выставке "denkmal, Москва", которая пройдет в октябре на ВДНХ с 14 по 16 октября, сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса.

В выставке хотят поучаствовать около 100 российских и зарубежных экспонентов, включая 10 российских регионов, а также крупнейшие культурные учреждения и музеи, исследовательские институты и мировые компании-производители материалов и оборудования, используемых для реставрации.

В павильоне № 75 представят лучшие примеры восстановления и использования памятников истории и культуры. Главные разделы выставки:

реставрация, консервация памятников истории и культуры;

государственная и общественная деятельность по сохранению культурного наследия;

материалы, оборудование, инструменты для реставрации, археологии, строительства;

реставрация предметов искусства и дизайна;

образование в сфере сохранения и использование объектов культурного наследия;

популяризация исторического и культурного наследия (издательская деятельность, музейная и выставочная техника и технология).

На отдельном стенде покажут примеры столицы в сфере сохранения памятников. В открытии выставки будет участвовать Сергей Собянин, также ее посетит обер-бургомистр Лейпцига Буркхард Юнг.

Кроме того, в рамках деловой программы пройдут конференции, круглые столы, презентации и мастер-классы. Тогда же пройдет "Биржа реставрации", где представят подлежащие восстановлению объекты культурного наследия столицы и других регионов.

Выставка "denkmal, Москва" проводится уже с 1994 года. С 2011 года она раз в два года проходит в Москве. Учредители и организаторы "denkmal, Москва" – АНО "Национальная Гильдия Хранителей Наследия" и Leipziger Messe International GmbH. Выставка также проводится под патронатом ЮНЕСКО и при поддержке и участии Министерства культуры России и правительства Москвы.