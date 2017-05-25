Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 мая 2017, 07:46

Культура

Первый трейлер нового сезона "Игры престолов" появился в Сети

Фото: medium.com

Первый официальный трейлер седьмого сезона "Игры престолов" опубликовали на канале компании HBO в YouTube.

В новом анонсирующем видео появляются все основные персонажи: Санса Старк и Джон Сноу, Серсея и Джейми Ланнистеры, Дейенерис Таргариен и Тирион Ланнистер и многие другие. Ролик также раскрывает направление мыслей героев, ввязавшихся в борьбу за железный трон.


Новый сезон "Игры престолов" доложен стартовать 16 июля. Создатели отмечали, что он будет короче, чем предыдущие – всего восемь серий, вместо десяти. Ранее HBO опубликовал тизер нового сезона, где анонсировал зиму, как еще одного игрока в борьбе за железный трон.

В Сети также уже доступны официальные фото седьмого сезона "Игры престолов".

новый сезон Игра престолов новости культурного мира

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика